C'è anche un amminoacido, la glicina, nell'atmosfera di Venere

Aver trovato la fosfina nell'atmosfera di Venere ha creato non poco (rinnovato) interesse attorno al secondo pianeta del Sistema Solare. Ora arriva una seconda interessante novità riguardante l'atmosfera del pianeta e che riguarda un'altra scoperta.

Secondo un nuovo studio, nell'atmosfera di Venere sarebbe stata trovata la glicina (NH 2 CH 2 COOH), il più semplice amminoacido tra i venti ordinari. Nonostante la premessa promettente, lo studio dovrà ancora passare attraverso il processo di peer-review e quindi i suoi risultati sono da considerarsi "preliminari".

Come sappiamo, alla base delle proteine ci sono gli amminoacidi e tra questi è presente anche la glicina. Di per sé però non è ovviamente conferma della presenza di vita sul pianeta. La glicina è un amminoacido che è stato trovato anche in altre condizioni estreme come sulla cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. La sua abbondanza (relativa) non ne fa una biosignature come invece lo è la fosfina.

Secondo quanto riportato, l'amminoacido è stato trovato nella zona dell'equatore e soprattutto alle medie latitudini di Venere (ma non ai poli) ad altitudini comprese tra i 75 km e gli 80 km. Se venisse confermata, potrebbe significare la scoperta di uno dei "mattoni" che consentono la formazione di strutture complesse ma non necessariamente la vita.

Secondo lo studio, la glicina potrebbe essersi formata con reazioni simili a quelle dell'Esperimento di Miller-Urey oppure con una reazione tra NH 3 (ammoniaca), CH 2 (metilene) e CO 2 (anidride carbonica).

Il pianeta potrebbe essere quindi considerabile non come un pianeta con vita ma piuttosto un pianeta che è predisposto a generare macromolecole biologiche che potrebbero portare alla vita. E se anche non fosse presente su Venere potrebbe essere utile per capire come la vita potrebbe essersi evoluta in altri esopianeti.