Trovata fosfina nell'atmosfera di Venere: tracce di vita extraterrestre?

Notizia sensazionale per l'astrobiologia! I ricercatori hanno annunciato in queste ore di aver trovato tracce di fosfina (fosfuro di idrogeno o fosfano) nell'atmosfera di Venere. Si tratta di un'informazione molto importante perché la fosfina (PH 3 ) è legata anche (ma non solo) a reazioni prodotte da organismi.

Questo potrebbe significare che su Venere è potenzialmente presente vita e sarebbe ovviamente una notizia epocale, se confermata da altre ricerche e missioni. Ma, come spesso accade in ambito scientifico, non abbiamo ancora la certezza, ma una prova in più a sostegno di un'ipotesi e tanto grande e importante è la scoperta, tanto più ci vogliono prove solide a suo sostegno.

Fosfina su Venere e la vita nell'Universo

La fosfina su Venere, se fosse stata generata da un processo ormai esaurito, sarebbe non più rilevabile in quanto avrebbe reagito con raggi ultravioletti, idrogeno e altre molecole. Questo significa che esiste "qualcosa" che continua a produrla. Il problema è discriminare tra una reazione chimica e un'interazione biologica che porterebbe a due soluzioni completamente diverse.

Le informazioni sono state rilasciate dalla Royal Astronomical Society grazie alle osservazioni del telescopio ALMA in Cile e da quello James Clerk Maxwell alle Hawaii e alle collaborazione del Massachusetts Institute Of Technology e della Cardiff University. I ricercatori hanno spiegato di aver rilevato una grande quantità di fosfina e attualmente non si conoscono processi chimici in grado di spiegarla. Sono stati esclusi anche minerali sospesi nell'atmosfera, vulcani o fulmini proprio per via della grande quantità. Ipoteticamente, batteri terrestri potrebbero avere un metabolismo solamente al 10% della massima funzionalità per poter generare la stessa quantità di fosfina, ma ovviamente non ci troviamo sulla Terra e le condizioni sono diverse.

Nelle conclusioni dello studio si legge che "se nessun processo chimico noto può spiegare la fosfina all'interno dell'atmosfera superiore di Venere, allora deve essere prodotto da un processo non precedentemente considerato plausibile per le condizioni venusiane. Questa potrebbe essere fotochimica o geochimica sconosciuta, o forse vita. Le informazioni sono carenti: ad esempio, la fotochimica delle goccioline delle nuvole venusiane è quasi completamente sconosciuta".



I rilevamenti hanno trovato la molecola nella zona "abitabile" dell'atmosfera di Venere, tra i 48 e i 60 km, dando un'ulteriore spinta all'ipotesi della produzione biologica dove le temperature variano tra i -20°C e i 100°C ma c'è anche una composizione del 90% di acido solforico. Ci sono comunque ancora molte strade e altre possibilità, come scritto sopra. Non si può ancora parlare quindi di aver trovato tracce di vita al di fuori della Terra.

Lo studio dovrà comunque essere confermato da altre rilevazioni indipendenti, ci potrebbero essere altre reazioni chimiche a noi attualmente sconosciute che portano alla generazione di fosfina oppure potrebbero esserci effettivamente dei microorganismi in grado di produrla portando a ulteriori speculazioni su come la vita si sia diffusa su un altro pianeta.

Ricordiamo che si guarda all'atmosfera di Venere per cercare vita in quanto al suolo le condizioni sono ancora più estreme. La temperatura al suolo è di circa 460°C inoltre sono presenti forti venti (da oltre 360 km/h) e inoltre "piove" acido solforico. L'atmosfera invece è più variegata con temperature sostenibili da microorganismi estremofili e quindi rendendola (potenzialmente) colonizzabile da batteri, per esempio. Questo annuncio potrebbe portare a riconsiderare la priorità di missioni dirette verso l'atmosfera di Venere permettendo così di raccogliere nuove informazioni (mentre da terra sarà comunque possibile esaminare nuovi dati spettrali).