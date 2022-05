Buco nero nella Via Lattea: l'immagine ha richiesto l'equivalente di 11.400 anni di calcoli

La scorsa settimana abbiamo visto la prima immagine del buco nero al centro della Via Lattea, un risultato incredibile in cui i supercomputer hanno giocato un ruolo fondamentale. Gli oltre 300 ricercatori provenienti da 80 istituti di tutto il mondo si sono appoggiati al Frontera, un supercomputer ospitato al Texas Advanced Computing Center (TACC).

L'enorme quantità di dati raccolta dalla Collaborazione EHT (Event Horizon Telescope Collaboration) è dovuta passare per un raffronto con quella che è stata definita la "più grande libreria di simulazione di buchi neri mai vista", ovvero una serie di modelli basati sulle proprietà fisiche note dei buchi neri.

"Abbiamo prodotto una miriade di simulazioni e le abbiamo confrontate con i dati. Il risultato è che abbiamo una serie di modelli che spiegano quasi tutti i dati", ha affermato Charles Gammie, ricercatore presso l'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign. "È notevole perché spiega non solo i dati di Event Horizon, ma i dati presi da altri strumenti. È un trionfo della fisica computazionale".

Il Frontera ha svolto la maggior parte delle simulazioni: secondo quanto rivelato da HPCwire, le analisi finali hanno richiesto l'equivalente di 80 milioni di CPU-ore, a cui se ne sono aggiunte altre 20 milioni svolte dalla Open Science Grid della National Science Foundation (NSF). Quest'ultima sfrutta i cicli delle CPU inutilizzate presenti sulla rete, in modo simile al calcolo distribuito come BOINC.

Frontera è oggi il 13esimo supercomputer al mondo per potenza, capace di toccare 23,5 petaflops in LinPack grazie a oltre 448 mila core di circa 16.000 Intel Xeon Platinum 8280 (CPU Cascade Lake con 28 core ciascuna).

Al momento non è chiaro cosa si intenda nel caso specifico con "CPU-ora", ovvero se si tratti del calcolo svolto da un'intera CPU o se da un singolo core all'interno dei chip. In quest'ultimo caso si tratterebbe all'incirca di 8 giorni di calcoli ininterrotti da parte del supercomputer Frontera, a cui aggiungere quelli richiesti sulla Open Science Grid per un totale di 10-15 giorni reali di calcolo. Nel caso in cui fosse stata impiegata una CPU single-core, 100 milioni di CPU-ore risulterebbero pari a oltre 11.400 milioni anni di calcolo.