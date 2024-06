Boeing CST-100 Starliner: posticipato il rientro a non prima dell'inizio di luglio per risolvere i problemi

Continuano i rinvii legati alla missione CFT-1 di Boeing CST-100 Starliner. Il rientro programmato per il 26 giugno è invece stato posticipato a non prima dell'inizio di luglio per risolvere i problemi legati ai propulsori del sistema di manovra.

Chi ha seguito in passato le vicende legate alla capsula spaziale Boeing CST-100 Starliner è ben a conoscenza dei ritardi del progetto rispetto alla concorrenza (Crew Dragon di SpaceX) ma anche sulla roadmap della società statunitense e dell'agenzia spaziale. Per esempio il primo lancio con equipaggio per il test CFT-1 è stato rinviato più volte, prima a causa di un problema al vettore Atlas V di ULA e successivamente per alcune problematiche proprio a carico della navicella spaziale.

Great and epic moment of ATLAS V and #Starliner launch by @ulalaunch. Great job by @torybruno , you the best scientist. pic.twitter.com/ItXwaAJo11 — Robinson M רו🚀🦿🦸 (@RobinsonMuiru) June 16, 2024

Il lancio è avvenuto con successo all'inizio di giugno portando i due astronauti della NASA Butch Wilmore e Suni Williams a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, non senza problemi. La sicurezza dell'equipaggio è sempre stata una priorità e quindi sia i primi rinvii che quelli successivi sono stati legati alla necessità di non far correre agli astronauti un rischio superiore a quello tollerabile (e nel mentre avere una navicella da utilizzare insieme a Crew Dragon).

Il rientro di Boeing CST-100 Starliner per la conclusione del test CFT-1 era previsto per il 26 giugno, ma ora la NASA e la società statunitense hanno deciso di posticipare le operazioni a non prima dell'inizio di luglio. Questo permetterà all'equipaggio e al personale di terra di continuare le prove legate ai propulsori che hanno mostrato dei problemi di stabilità dell'accensione durante il lancio.

Secondo quanto riportato ufficialmente Steve Stich (responsabile del Commercial Crew Program della NASA) ha dichiarato che "ci stiamo prendendo il nostro tempo e seguendo il nostro processo di gestione standard delle missioni. Stiamo lasciando che i dati guidino il nostro processo decisionale rispetto alla gestione delle piccole perdite di elio del sistema e delle prestazioni dei propulsori che abbiamo osservato durante l'arrivo e il docking [ndr. alla ISS]".

La ISS vista da un satellite Maxar, si può notare la capsula Starliner

Vista la durata superiore al previsto della missione, questo permetterà alla NASA anche di proseguire il processo di validazione della capsula Boeing CST-100 Starliner per le future missioni di lunga durata come accaduto nel caso di SpaceX Demo-2 avvenuta nel 2020. Stich ha aggiunto che la navicella si sta comportando bene durante il suo periodo nello Spazio attraccata alla ISS. Attualmente Butch Wilmore e Suni Williams stanno aiutando l'equipaggio dell'Expedition 71 nell'esecuzione dei compiti di routine e degli esperimenti scientifici. La quantità di approvvigionamenti a bordo della stazione spaziale è sufficiente per supportare anche i due astronauti aggiuntivi anche per un lungo periodo di tempo.