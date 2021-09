Bianco che più bianco non si può: ecco la vernice per combattere il cambiamento climatico

Alla Purdue University hanno creato una vernice bianca da Guinness dei Primati. Il colore è stato inserito nell'edizione 2022 del libro, acquistabile da qualche giorno. Un "bianco bianchissimo" che non è un semplice esercizio di stile, ma che potrebbe servire per combattere il riscaldamento globale e il conseguente cambiamento climatico. In che modo?

"Quando abbiamo iniziato questo progetto circa sette anni fa, avevamo in mente il risparmio energetico e la lotta ai cambiamenti climatici", ha affermato Xiulin Ruan, professore di ingegneria meccanica della Purdue. L'idea era infatti quella di creare una pittura che riflettesse la luce del sole lontano da un edificio.



Una videocamera a infrarossi mostra come un campione della vernice ultra-bianca (il quadrato viola scuro al centro) raffredda effettivamente la scheda al di sotto della temperatura ambiente, cosa che non fanno le vernici commerciali che dicono di "respingere il calore".

Durante la sua creazione, i ricercatori si sono accorti che più la vernice diventava altamente riflettente, più diventava bianca. La soluzione creata dal laboratorio di Ruan riflette il 98,1% della radiazione solare emettendo allo stesso tempo calore a infrarossi. "Poiché la vernice assorbe meno calore dal sole di quanto ne emette, una superficie rivestita con questa vernice viene raffreddata al di sotto della temperatura circostante senza consumare energia", spiegano i ricercatori.

Le vernici sul mercato pensate per respingere il calore riflettono solo l'80%-90% della luce solare e non possono rendere le superfici più fresche della temperatura ambiente circostante. Coprire un tetto di circa 93 metri quadri con questa nuova formulazione di vernice, spiegano i ricercatori, potrebbe restituire una potenza di raffreddamento di 10 kilowatt. "È più potente dei condizionatori d'aria utilizzati dalla maggior parte delle case", ha detto Ruan.

Questa vernice bianca è il frutto di una ricerca per sviluppare una vernice di raffreddamento radiativa come alternativa fattibile ai condizionatori d'aria tradizionali. Il laboratorio di Ruan ha preso in considerazione oltre 100 materiali diversi, li ha ristretti a 10 e ha testato circa 50 formulazioni diverse per ciascun materiale.

Due caratteristiche rendono questa vernice ultra-bianca: un'altissima concentrazione di un composto chimico chiamato solfato di bario - usato anche nella carta fotografica e nei cosmetici - e diverse dimensioni delle particelle di solfato di bario nella vernice. La lunghezza d'onda della luce solare diffusa da ciascuna particella dipende dalle sue dimensioni, quindi una gamma più ampia di dimensioni delle particelle consente alla vernice di disperdere più spettro luminoso dal sole.

C'è un po' di margine per rendere la vernice ancora più bianca, ma non molto senza compromettere la vernice. I ricercatori affermano di aver collaborato con un'azienda non meglio precisata per sviluppare la vernice e immetterla sul mercato, ma al momento non ci sono altri dettagli.