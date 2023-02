Axiom Space e NASA annunciano gli astronauti della missione privata Ax-2, con due sauditi a bordo

Quando si parla di società legate allo sfruttamento commerciale dello Spazio una delle più promettenti è Axiom Space. Questa società ha diversi progetti per il futuro e ha già dimostrato di essere in grado di realizzare progetti complessi. Per esempio sarà lei a costruire le tute spaziali per la missione Artemis III che riporterà l'essere umano sulla Luna dopo il programma Apollo. Inoltre realizzerà una stazione spaziale commerciale partendo da alcuni moduli che saranno inizialmente attraccati alla Stazione Spaziale Internazionale (per poi separarsi quando ce ne sarà bisogno).

Mentre i progetti futuri stanno via via prendendo vita, la società statunitense ha anche iniziato il suo programma di missioni spaziali private con equipaggio verso la ISS. La prima, chiamata Ax-1, si è conclusa sul finire di aprile dello scorso anno. In queste ore sono stati annunciati alcuni dettagli sulla nuova missione, chiamata Ax-2, che sarà lanciata nella primavera di quest'anno con a bordo anche due astronauti sauditi.

Axiom Space e NASA annunciano alcuni dettagli per la missione Ax-2

Secondo quanto riportato ufficialmente a bordo di questa missione, che comprenderà quattro membri dell'equipaggio, ci saranno Peggy Whitson (comandante, ex-astronauta NASA e direttore del volo spaziale umano per la società privata). A lei si uniranno John Soffner, un imprenditore di successo (che sarà il pilota), ed è uno degli astronauti paganti. Grazie a un accordo con l'Arabia Saudita voleranno poi Ali Alqarni e Rayyanah Barnawi che inaugureranno il programma di volo umano per la nazione.

In generale, oltre a un ex-astronauta che ha quindi una formazione ed esperienza sul campo, gli altri membri possono essere persone che hanno pagato (o il cui stato ha pagato) per volare a bordo della ISS e in futuro sulla stazione privata commerciale. Nel caso di Ax-1 c'erano, per esempio, Michael López-Alegría (ex-astronauta NASA e dipendente di Axiom Space), Larry Connor (pilota e cliente), Eytan Stibbe e Mark Pathy (entrambi clienti).

Angela Hart (che si occupa del programma LEO della NASA) ha dichiarato "consentire a più persone di andare nello Spazio è una componente importante dei continui sforzi della NASA per far crescere l'economia dell'orbita bassa terrestre. Le missioni di astronauti privati sono una componente chiave per consentire una transizione di successo verso un modello di piattaforme di proprietà e gestione commerciale in orbita terrestre bassa. Apprezzo l'impegno della nostra Stazione Spaziale Internazionale e dei partner commerciali per aiutarci a realizzare questo futuro". In futuro la NASA ha intenzione di "affittare" posti a bordo delle stazioni commerciali, dei razzi spaziali e anche le tute spaziali riducendo così i costi complessivi quando la ISS non sarà più in orbita (a partire dal 2031).

Michael Suffredini (presidente e CEO della società) ha dichiarato "Ax-2 avvicina Axiom Space alla realizzazione di una stazione spaziale commerciale in orbita bassa terrestre e ci consente di costruire sull'eredità e sui risultati della stazione, sfruttando i vantaggi della microgravità per una vita migliore sulla Terra".

In un'ottica competitiva questo dovrebbe permettere di avere un utilizzo del budget dell'agenzia "razionalizzato". L'agenzia non dovrà più mantenere parte di una stazione spaziale, non dovrà più eseguire le revisioni delle tute o loro aggiornamenti e non dovrà più sviluppare (anche indirettamente) nuovi razzi spaziali. Potrà invece offrire contratti che saranno sfruttabili in maniera competitiva da diverse società, Axiom Space tra queste. La NASA invece si concentrerà su missioni spaziali dedicate come quelle verso altri pianeti o al programma Artemis (che vede una parte commerciale al suo interno).

La missione spaziale privata Ax-2 di Axiom Space partirà dal Kennedy Space Center in Florida (Launch Complex 39A) a bordo di una capsula Crew Dragon di SpaceX. La durata della missione sarà di circa 12 giorni (con 10 giorni a bordo della ISS), un periodo quindi molto più breve delle "classiche" missioni di astronauti professionisti. Le attività di bordo comprenderanno l'esecuzione di esperimenti scientifici, comunicazione e sensibilizzazione su diverse tematiche.