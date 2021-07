Attivato con successo l'hardware di backup del telescopio spaziale Hubble, presto tornerà operativo

Come sappiamo, dal 13 Giugno il telescopio spaziale Hubble ha bloccato la sua fase operativa di osservazione per un problema sconosciuto (al tempo). Dopo una serie di prove e test è stata isolata la parte coinvolta, ma questo non era ovviamente a sufficienza per ripristinare la normalità.

Nella giornata giornata di ieri però è arrivato il tanto atteso annuncio da parte della NASA per l'avvenuta attivazione dell'hardware di backup. Questo permetterà, nei prossimi giorni, di far tornare operativo l'HST per ricominciare a osservare l'Universo. Un po' di ottimismo era trapelato grazie a Thomas Zurbuchen (amministratore associato della NASA) che aveva riportato nelle scorse ore che le operazioni procedevano bene.

L'attivazione dell'hardware di backup del telescopio spaziale Hubble

Attivare una componente hardware di backup è sempre un'operazione con dei rischi che potenzialmente potrebbe anche peggiorare una situazione già negativa in partenza. Per questo gli ingegneri della NASA hanno voluto prendere tutte le cautele del caso per evitare ulteriori guasti o malfunzionamenti.

L'accensione del computer di bordo di backup del telescopio spaziale Hubble è avvenuta il 15 Luglio 2021. Anche se il problema legato alla sezione di alimentazione (PCU) del telescopio, è stato necessario attivare anche altre componenti come l'unità CU/SDF e quella chiamata SI C&DH.

Sempre per permettere al sistema di backup di funzionare correttamente è stato anche necessario attivare e connettere correttamente alcune interfacce che altrimenti avrebbero potuto compromettere l'intera operazione. Dopo l'accensione e le dovute verifiche, il computer ha caricato il software di volo ed ha iniziato la modalità operativa standard.

Tutto finito? Non ancora! Attualmente tutto sembra andare per il meglio e quindi c'è ragione di essere ottimisti. Nonostante queste informazioni positive gli ingegneri intendono monitorare l'hardware di backup del telescopio spaziale Hubble appena riattivato per assicurarsi che tutto funzioni correttamente. Tra qualche giorno, dopo la riattivazione degli strumenti scientifici (che sono in una configurazione sicura, senza danni) e la loro calibrazione, si potrà riprendere la campagna osservativa.