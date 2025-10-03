ArianeGroup Skyhopper: il prototipo del razzo spaziale riutilizzabile europeo atterrerà su una chiatta

Negli scorsi giorni, durante l'International Astronautical Congress (IAC) 2025, ArianeGroup ha mostrato quelli che saranno i passi che porteranno al prototipo di razzo spaziale riutilizzabile europeo Skyhopper.

Come sappiamo l'ESA (e l'Europa) non è alla pari di altre agenzie spaziali o società private per quanto riguarda i razzi spaziali. Attualmente le capacità di portare un carico in orbita sono supportate da Ariane 6 e Vega-C. I due vettori europei non sono riutilizzabili ma avranno comunque delle evoluzioni nei prossimi anni che porteranno a un nuovo design per il primo e al debutto della variante "E" per il secondo, con alcune componenti comuni.

Nel frattempo l'ESA e altre società europee stanno cercando di sviluppare razzi spaziali riutilizzabili (parzialmente o completamente). L'italiana Avio ha ricevuto 40 milioni di euro per lo sviluppo di tecnologie legate a un secondo stadio riutilizzabile mentre ArianeGroup sta proseguendo lo sviluppo del prototipo Themis. Secondo quanto riportato dalla società ci saranno diversi sviluppi nel prossimo futuro e il più interessante si chiama Skyhopper.

ArianeGroup e Skyhopper per il futuro dei razzi spaziali

Nelle scorse settimane il prototipo del primo stadio Themis T1H è stato posizionato sul pad di lancio allo spazioporto di Kiruna (Svezia). Sono in corso alcune prove preliminari per la configurazione dei sistemi di terra in vista di un primo decollo verticale (e atterraggio verticale) entro la fine dell'anno volando però a bassa quota. Questo sistema utilizza un propulsore Prometheus ed è dotato di supporti per l'atterraggio mentre non sono presenti alette aerodinamiche superiori. Themis T1H è un modello in scala 1:1 e potrebbe essere impiegato per sviluppare, in futuro, un vettore leggero (magari da parte di Maiaspace).

Callisto servirà a sviluppare altri sistemi di controllo, non è dotato di un propulsore Prometheus (ma un suo derivato), avrà supporti di atterraggio e alette direzionatrici superiori. Le sue dimensioni sono circa un terzo di quelle di un vettore convenzionale così da ridurre i costi di sviluppo.

Ci sarà poi il prototipo Themis T1E che avrà dimensioni simili a quelle di T1H. Questo modello utilizzerà ancora un propulsore Prometheus, avrà supporti per l'atterraggio ma mancheranno le alette superiori. A differenza di T1H sarà impiegato per test a quote medie (l'atterraggio è previsto su un pad).

Infine arriverà Skyhopper. Questo modello sarà completo con un primo e un secondo stadio e adotterà tecnologie derivate sia da Callisto che da Themis. Avendo una massa superiore ed essendo pensato per prove più complesse, alla base del primo stadio di Skyhopper troveremo 3 propulsori Prometheus che garantiranno una spinta superiore. L'unità sarà dotata di supporti per l'atterraggio e alette aerodinamiche superiori permettendo un rientro più accurato. Secondo quanto riportato da ArianeGroup, questo modello atterrerà su una chiatta (droneship) come già visto per i Falcon 9 di SpaceX e come vedremo per Neutron di Rocket Lab.

Sappiamo che l'Europa deve recuperare molto del tempo perso. Finalmente qualcosa si sta muovendo e con l'arrivo di altre start-up nel settore, oltre ai nomi noti e consolidati, ci potrebbe essere un'accelerazione per cercare di non doversi più "appoggiare" a società terze (per quanto decisamente affidabili) come SpaceX.