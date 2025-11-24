Amazon Leo Ultra: l'antenna per navigare fino a 1 Gbps grazie alla connettività satellitare

La società statunitense ha presentato l'antenna ad alte prestazioni Amazon Leo Ultra. Questa soluzione è pensata per clienti corporate, enterprise e società che vogliono navigare con velocità fino a 1 Gbps.

Qualche mese fa si era vociferato di come SpaceX potesse scorporare la divisione Starlink per poterla quotare in borsa (mantenendo privata invece la divisione dedicata ai lanci spaziali). Questa scelta è stata poi rimandata a data da definire mentre la costellazione satellitare ha superato i 10500 satelliti lanciati e i 9100 satelliti in orbita. Questo settore sta diventando strategico per diversi motivi con società e governi che stanno cercando di sviluppare la propria versione, dalla Cina all'Europa. Anche Amazon ha messo in orbita nel corso degli ultimi mesi diversi satelliti grazie a vettori come Atlas V di ULA e Falcon 9 di SpaceX, cambiando anche nome e introducendo Amazon Leo al posto di Project Kuiper.

Nelle scorse ore Panos Panay (a capo della divisione Devices & Services della società) ha annunciato la nuova antenna Amazon Leo Ultra. Si tratta di una soluzione di fascia molto alta per chi ha bisogno di una connettività ad alta velocità in grado di arrivare fino a 1 Gbps in download e fino a 400 Mbps in upload. Velocità superiori al servizio Starlink consumer anche se attualmente la soluzione di Amazon non è effettivamente disponibile e non sono chiari i costi.

Come spiegato dalla società statunitense Amazon Leo non è pensato solo per gli utenti residenziali ma anche ad aziende e agenzie governative. Chris Weber (VP del business consumer e enterprise di Amazon Leo) ha dichiarato "Amazon Leo rappresenta una grande opportunità per le aziende che operano in ambienti difficili. Dal nostro design dei satelliti e delle reti al nostro portafoglio di antenne phased array ad alte prestazioni, abbiamo progettato Amazon Leo per soddisfare le esigenze di alcuni dei clienti aziendali e governativi più complessi là fuori, e siamo entusiasti di fornire loro gli strumenti di cui hanno bisogno per trasformare le loro operazioni, non importa dove si trovano nel Mondo".

Come scritto sopra, ora la società ha presentato il design definitivo dell'antenna Amazon Leo Ultra pensata per la connettività enterprise. Si tratta di un'antenna phased array full-duplex che promette prestazioni elevate, alla quale saranno affiancate altre antenne più compatte, meno prestanti e meno costose per soddisfare le esigenze di altre tipologie di clienti.

Questa soluzione è pensata per resistere alle intemperie ma anche a temperature elevate o basse, precipitazioni e forti venti. Per migliorare la durata non sono presenti parti in movimento mentre Amazon garantisce che l'installazione sarà rapida. La società ha anche dichiarato che Amazon Leo Ultra sfrutta chip sviluppati internamente con algoritmi proprietari per l'elaborazione del segnale. Queste caratteristiche dovrebbero permettere di ridurre le latenze e migliorare la velocità di connessione.

Essendo pensata per clienti di alto livello, questa antenna avrà un servizio d'assistenza prioritario 24/7. Non manca il supporto alla connessione diretta ad Amazon Web Services (AWS). Mentre viene ampliata la costellazione satellitare che attualmente conta 153 satelliti in orbita, Amazon ha iniziato la sperimentazione con clienti selezionati come JetBlue, Vanu Inc., Hunt Energy Network, Connected Farms e Crane Worldwide Logistics. Non resta che attendere fino a quando il programma uscirà dalla fase di test e verranno comunicati i prezzi definitivi anche per altri mercati (come quello italiano) per capire se la sfida a Starlink potrà essere effettivamente lanciata.