Amazon Project Kuiper: oltre 100 satelliti in orbita, l'ultimo lancio con un Falcon 9 di SpaceX

Nelle scorse ore Amazon ha lanciato oltre 20 satelliti per la sua megacostellazione satellitare dedicata a Project Kuiper (per la connettività Internet ad alta velocità e bassa latenza). Ora sono oltre 100 i satelliti in orbita.

Recentemente abbiamo scritto di come la società statale cinese SatNet stia ingrandendo velocemente la propria costellazione satellitare Guowang per la connettività Internet, così da permettere ai cittadini cinesi di godere delle potenzialità di una rete di satelliti in orbita bassa terrestre. Starlink di SpaceX rimane il riferimento di mercato con Amazon che, grazie a Project Kuiper, sta cercando rapidamente di diventare un concorrente accreditato per una richiesta che è lontana dalla saturazione.

Watch Falcon 9 launch the @ProjectKuiper KF-02 mission to orbit https://t.co/wRqpLQzsoC — SpaceX (@SpaceX) August 10, 2025

Alle 14:35 di oggi (ora italiana) è stata lanciata la missione KF-02 dallo Space Launch Complex 40 (SLC-40) della Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Come intuibile dal nome questa è la seconda missione che utilizza un razzo spaziale Falcon 9 di SpaceX per portare in orbita 24 satelliti per la megacostellazione satellitare Project Kuiper. Il colosso statunitense sta cercando di recuperare lo svantaggio (attualmente enorme) per portare all'operatività la sua rete.

Il precedente lancio (KF-01) era avvenuto intorno alla metà di luglio mentre in precedenza erano stati impiegati vettori ULA Atlas V. A differenza di SpaceX, Amazon non può contare su propri razzi spaziali per il lancio dei satelliti Project Kuiper e per questo ha stretto accordi con molti provider di lanci spaziali come Blue Origin, Arianespace, ULA e SpaceX.

Amazon ha scritto in un comunicato che "SpaceX ha portato in orbita il quarto lotto di satelliti di Amazon lunedì 11 agosto, a seguito di un lancio di un Falcon 9 dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Questa missione KF-02 ha portato in orbita altri 24 satelliti di Project Kuiper, portandoci a 102 veicoli spaziali rilasciati in meno di quattro mesi. I satelliti si sono separati dal razzo ad un'altitudine di 465 chilometri sopra la Terra. Nei prossimi mesi, si solleveranno gradualmente alla loro altitudine assegnata di 630 km".

Il lancio della missione KF-02 è stato complicato da alcuni rinvii e si trattava del primo lancio per questo primo stadio B1091 (una versione pensata per essere lo stadio centrale di un Falcon Heavy). Dopo il rilascio del secondo stadio e dei satelliti, il primo stadio è rientrato sulla droneship A Shortfall of Gravitas (ASOG) nell'Oceano Atlantico, pronto per una nuova missione.