Starlink 3: fino a 10 volte la velocità di download e fino a 20 quella di upload

SpaceX ha annunciato ufficialmente l'intenzione di lanciare la terza generazione di satelliti Starlink nella prima metà del 2026. Il progetto rappresenta un'evoluzione significativa rispetto alla costellazione attuale, sia in termini di capacità che di tecnologia.

Ogni satellite di terza generazione sarà in grado di fornire oltre 1 Terabit al secondo in downlink e più di 200 Gigabit al secondo in uplink. Si tratta di un incremento rispettivamente di dieci e ventiquattro volte rispetto agli attuali satelliti di seconda generazione.

Secondo quanto riportato da SpaceX, ciascun lancio effettuato con la navetta Starship potrà aggiungere fino a 60 Terabit al secondo di capacità alla rete complessiva, un valore oltre 20 volte superiore rispetto a quanto ottenuto con le missioni attuali.

I nuovi satelliti integreranno avanzamenti nei sistemi di calcolo, nei modem, nel beamforming e nello switching, e opereranno a quote più basse per migliorare la latenza. L'obiettivo dichiarato è quello di rispondere alla crescente richiesta globale di connessione stabile e veloce, supportare l'espansione del 5G e garantire operatività anche in situazioni di emergenza o in contesti isolati.

L'aggiornamento della rete pubblicato da Starlink fornisce anche un quadro dello stato attuale: la costellazione comprende oggi oltre 7.800 satelliti in orbita e oltre 100 stazioni di terra solo negli Stati Uniti, dove il valore mediano della latenza nelle ore di punta è di 25,7 millisecondi. Il target dell'azienda è portare questa cifra a 20 millisecondi. Sempre negli USA, le velocità medie di download durante le ore di maggior traffico si attestano sui 200 Mbps.

Attualmente, Starlink ha superato i 6 milioni di utenti attivi a livello globale. Grazie ai satelliti di seconda generazione, ogni settimana vengono aggiunti oltre 5 Terabit al secondo di capacità alla rete.

Una parte centrale del piano riguarda la navetta Starship, che SpaceX intende utilizzare come veicolo di lancio per i nuovi satelliti. Nonostante i precedenti test non sempre riusciti, l'azienda afferma di aver tratto informazioni preziose da ogni volo e ritiene di poter risolvere le problematiche tecniche entro il 2026. Tuttavia, non si esclude che, in caso di ulteriori ritardi, possa essere necessario ricorrere temporaneamente ai razzi Falcon, meno performanti ma già collaudati.