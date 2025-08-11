Scoperto possibile esopianeta che orbita intorno ad Alpha Centauri grazie al telescopio spaziale James Webb

Continuano le scoperte effettuate grazie al telescopio spaziale James Webb. Con il nuovo strumento scientifico è stato possibile recentemente guardare con "nuovi occhi" l'Hubble Ultra Deep Field ma anche trovare le tracce della formazione di un buco nero tra due galassie, ma non solo. Una delle ultime novità è legata alla scoperta di un esopianeta, un gigante gassoso, che orbiterebbe intorno al noto sistema planetario Alpha Centauri, il più vicino al nostro Sistema Solare (a circa 4 anni luce di distanza).

I dati di queste osservazioni sono stati inseriti in due studi differenti con titoli rispettivamente di Worlds Next Door: A Candidate Giant Planet Imaged in the Habitable Zone of Cen A. I. Observations, Orbital and Physical Properties, and Exozodi Upper Limits e con titolo di Worlds Next Door: A Candidate Giant Planet Imaged in the Habitable Zone of Cen A. II. Binary Star Modeling, Planet and Exozodi Search, and Sensitivity Analysis. Poter avere un sistema solare a una distanza relativamente ridotta consente di catturare un numero maggiore di informazioni che possono essere impiegate per avere una conoscenza superiore sui sistemi planetari differenti dal nostro e, più in generale, su cosa può riservarci l'Universo che ci circonda.

Il telescopio spaziale James Webb e l'esopianeta di Alpha Centauri

Questo sistema è composto da due stelle (sistema binario): Alpha Centauri A e Alpha Centauri B, con caratteristiche simili al nostro Sole. C'è poi Proxima Centauri, una nana rossa intorno alla quale orbitano tre esopianeti confermati da diverse osservazioni. Intorno alle due stelle più grandi invece è più difficile osservare pianeti ma questo limite non ha fermato i ricercatori.

In particolare grazie al telescopio spaziale James Webb e allo strumento MIRI (Mid-Infrared Instrument, medio infrarosso), è stato possibile individuare la possibile presenza di un gigante gassoso in orbita intorno alla stella Alpha Centauri A. Pur mancando conferme definitive attualmente, se in futuro i dati supporteranno queste prime analisi il nuovo esopianeta sarà il più vicino alla Terra situato nella zona abitale di una stella simile al Sole.

Trattandosi di un gigante gassoso e non di un pianeta roccioso la possibilità che possa sostenere vita sono ridotte (stando alle nostre conoscenze) ma si tratterebbe comunque di una scoperta importante. Secondo Charles Beichman (del JPL) "con questo sistema che è così vicino a noi, ogni esopianeta trovato offrirebbe la nostra migliore opportunità di raccogliere dati su sistemi planetari diversi dal nostro. Eppure, queste sono osservazioni incredibilmente impegnative da fare, anche con il più potente telescopio spaziale del Mondo, perché queste stelle sono così luminose, vicine e si muovono rapidamente attraverso il cielo".

Grazie ai dati di MIRI è stato possibile escludere che l'emissione sia una galassia sullo sfondo, un asteroide di passaggio o un artefatto. I dati sono stati inizialmente raccolti circa un anno fa mentre nelle osservazioni di febbraio e aprile di quest'anno non è stato rilevato alcun pianeta. Si tratta di una possibilità che non esclude la presenza del gigante gassoso considerando che l'oggetto è 10 mila volte meno luminoso di Alpha Centauri A, con Alpha Centauri B che complica la rilevazione.

Sempre stando alle informazioni raccolte ad agosto 2024, la massa di questo esopianeta sarebbe simile a quella di Saturno e avrebbe un'orbita ellittica che arriverebbe a una o due volte la distanza tra Sole e Terra. Gli scienziati hanno utilizzato il filtro F1500C di MIRI (e in particolare il coronografo) del telescopio spaziale James Webb e in futuro ci saranno sicuramente nuove osservazioni per avere una conferma definitiva dell'esistenza di questo esopianeta.