Amazon: nuovi satelliti Project Kuiper in orbita per fare concorrenza a SpaceX Starlink

In queste ore è avvenuto il secondo lancio di un razzo spaziale ULA Atlas V 551 che ha portato in orbita nuovi satelliti per la costellazione satellitare Project Kuiper di Amazon, che (sul lungo periodo) dovrebbe fare concorrenza a SpaceX e ai suoi satelliti per la connettività Internet ad alta velocità e bassa latenza Starlink. Il lancio era previsto negli scorsi giorni ma era stato rinviato a causa di un problema tecnico che ha visto una rilevazione di un'elevata temperatura di spurgo all'interno del motore del primo stadio.

Dopo aver risolto il problema, ULA ha lanciato dallo Space Launch Complex 41 (SLC-41) della Cape Canaveral Space Force Station nella giornata di oggi, alle 12:54 (ora italiana), 27 satelliti Project Kuiper per conto di Amazon per la missione KA-02. Il lancio è avvenuto come previsto e non sono stati segnalati problemi. Il precedente lancio era invece avvenuto alla fine di aprile portando in orbita bassa terrestre altri 27 satelliti.

Come specificato da ULA, questo è stato uno dei lanci con carico utile dalla maggiore massa mai portata in orbita da un razzo spaziale Atlas V. I 27 satelliti (e il supporto per la distribuzione del carico utile) hanno una massa complessiva di 15,4 tonnellate e per questo è stata impiegata una delle varianti più potenti del razzo spaziale, quella 551.

Insieme a un motore RD-180 che utilizza RP-1 e ossigeno liquido per l'alimentazione, erano presenti cinque booster laterali con propellente allo stato solido Northrop Grumman GEM 63 che forniscono moltissima spinta iniziale. Il secondo stadio Centaur ha invece impiegato un singolo motore RL10A-4-2 (alimentato a idrogeno e ossigeno liquidi) per posizionare i satelliti Project Kuiper nell'orbita stabilita.

Gary Wentz (VP programmi governativi e commerciali di ULA) ha dichiarato "siamo orgogliosi di continuare la nostra forte partnership con Amazon e di dare potere alla loro missione di colmare il divario digitale attraverso una tecnologia satellitare affidabile. ULA, che lavora come catalizzatore per la connettività globale in collaborazione con Amazon, consente la consegna di questi satelliti critici progettati per guidare l'innovazione e connettere il Mondo".

Come precisato da ULA, rimangono ancora sei lanci disponibili per Project Kuiper su razzi spaziali Altas V. Questo vettore è in fase di dismissione e al suo posto ci sarà il nuovo Vulcan Centaur che lancerà anch'esso satelliti per Amazon, insieme ad Ariane 6 (di Arianespace), New Glenn (di Blue Origin) e Falcon 9 (di SpaceX). Amazon non avendo vettori propri deve affidarsi ad altre società per completare la sua costellazione satellitare rendendo il progetto più complesso e, forse, meno efficiente.

Chiaramente la distanza in termini di unità lanciate tra Amazon e SpaceX è ancora enorme, ma la concorrenza potrebbe avvantaggiare i consumatori che potranno scegliere tra più servizi (compreso OneWeb). Project Kuiper avrà 3200 unità inizialmente con metà della costellazione che dovrebbe essere in orbita per luglio 2026 distribuita su 98 piani orbitali. Gli utenti cinesi invece potranno scegliere tra diverse costellazioni realizzate da società dello stato asiatico.