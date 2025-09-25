Un razzo spaziale ULA Atlas V ha portato in orbita 27 satelliti Project Kuiper per la costellazione di Amazon

Nelle scorse ore un razzo spaziale ULA Atlas V 551 ha portato in orbita 27 satelliti della costellazione Project Kuiper di Amazon. La missione chiamata KA-03 ha avuto successo e ora ci sono 129 satelliti in orbita.

Nella prima metà di agosto un razzo spaziale Falcon 9 di SpaceX aveva portato in orbita oltre 20 satelliti Project Kuiper per la costellazione dedicata alla connettività Internet ad alta velocità e bassa latenza di Amazon (che farà concorrenza diretta a Starlink). Da poche ore si è conclusa una nuova missione, questa volta impiegando un razzo spaziale ULA Atlas V.

La missione chiamata KA-03 ha portato in orbita 27 satelliti Project Kuiper. Il decollo è avvenuto alle 14:09 di oggi (ora italiana) dallo Space Launch Complex-41 della Cape Canaveral Space Force Station in Florida. La missione ha avuto completo successo e ora i satelliti si aggiungeranno agli altri in orbita per ampliare la costellazione che è ancora in fase di test e non disponibile agli utenti.

Attualmente sono nello Spazio 129 satelliti considerando che i due prototipi lanciati nel 2023 sono già rientrati. Il razzo spaziale Atlas V di ULA in configurazione 551, ha rilasciato i satelliti a un'altitudine di 465 chilometri sopra la Terra. Successivamente il controllo missione di Amazon ha preso il comando delle unità per verificarne lo stato di salute e iniziare i preparativi per innalzare la quota fino a 630 km, quando inizierà la loro fase operativa.

Questa è la quinta missione per Project Kuiper (escludendo quella con i prototipi). Le prime due (KA-01 e KA-02) hanno impiegato vettori di ULA, la terza e la quarta (KF-01 e KF-02) hanno invece impiegato razzi spaziali di SpaceX. Si è poi arrivati a quella odierna, KF-03. Una fase operativa e commerciale potrebbe avvenire con circa poco più di 600 satelliti in orbita mentre la costellazione comprenderà nella prima fase 3200 satelliti in orbita bassa terrestre.

Nelle scorse settimane la compagna aerea JetBlue ha annunciato un accordo con Amazon per fornire la connettività a bordo degli aeroplani. Nei primi test interni la società ha reso noto che è stata raggiunta una velocità di 1 Gbps in download ma le reali prestazioni saranno dimostrabili sono con molti utenti collegati.

Amazon intende far crescere la sua costellazione velocemente. La società ha in programma ancora un lancio con il razzo spaziale Falcon 9 e cinque missioni con i razzi spaziali ULA Atlas V 551. Una volta che gli Atlas V saranno fuori produzione ci saranno 38 lanci con i vettori Vulcan Centaur di ULA, 18 con Arianespace Ariane 6 e dai 12 ai 27 lanci con New Glenn di Blue Origin.