La connettività satellitare di Amazon, Project Kuiper, raggiunge 1 Gbps nei primi test

Nelle scorse ore Amazon ha annunciato un accordo con la compagnia aerea JetBlue per portare Project Kuiper sui suoi aeromobili. Sono stati anche mostrati i primi test dove viene raggiunta una velocità di download di 1 Gbps.

Il rilascio dei primi mockup di satelliti Starlink di terza generazione da parte di Starship durante il decimo volo è solo l'inizio dell'operazione di espansione della megacostellazione satellitare da parte di SpaceX. Nel frattempo Amazon, con Project Kuiper, sta ampliando la sua costellazione satellitare per avvicinarsi quanto prima all'operatività e quindi alla possibilità di vendere gli abbonamenti sia agli utenti consumer che alle società e corporate di vario tipo.

📹: The view from a Kuiper satellite launched on last weeks KF-02 mission with @SpaceX.



This imagery was captured over a 24-minute period  enough time for the satellite to travel 5,500+ miles in orbit, from over Italy to the Indian Ocean east of Madagascar. pic.twitter.com/7yKNk1NWzs — Project Kuiper (@ProjectKuiper) August 19, 2025

Uno degli annunci importanti per delineare la strategia di Amazon per Project Kuiper è legata all'utilizzo da parte della compagnia aerea JetBlue di questa connettività satellitare. La scelta di operare attraverso connessioni satellitari in LEO non è nuova e riguarda principalmente Starlink ma anche OneWeb. Non è improbabile che Amazon voglia ulteriormente espandere queste collaborazioni sia con nuove compagnie aeree ma anche flotte navali e altre realtà similari.

Nel frattempo Panos Panai (a capo della divisione Devices & Services di Amazon) ha mostrato un primo test di connessione con i satelliti in orbita. Secondo quanto riportato, utilizzando un router e una soluzione full-duplex phased array antenna in banda Ka nella versione più prestazionale dedicata al mercato consumer, è stato possibile raggiungere una velocità di circa 1,2 Gbps in download utilizzando il noto test Speedtest. Questa stessa antenna è anche alla base del kit che sarà installato sugli aeroplani in futuro così da garantire velocità similari (da suddividere tra i vari utenti).

Gigabit+ speeds from low Earth orbit.



First satellites for @ProjectKuiper are at their assigned 630km altitude, and the team just shared this speed test using our enterprise-grade customer terminal. So pumped to see this and looking forward to bringing this level of performance pic.twitter.com/9ZNZfeyAeQ — Panos Panay (@panos_panay) September 3, 2025

Chiaramente la prova di Project Kuiper allo stato attuale è dimostrativa ma non realistica delle capacità della megacostellazione satellitare. Il vero "benchmark" sarà la capacità di supportare la connessione di molti utenti contemporaneamente anche in aree del Mondo remote mantenendo prestazioni elevate e ping ridotto (oltre a prezzi concorrenziali rispetto a Starlink). Amazon potrà contare su un nome già noto a molti utenti, anche poco tecnologici, ma sconta l'arrivo in ritardo rispetto a SpaceX (che nel frattempo sta facendo evolvere le proprie soluzioni).