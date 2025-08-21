Qatar Airways ha installato Starlink sui suoi Boeing 777 per offrire velocità fino a 500 Mbps

SpaceX con Starlink ha rivoluzionato la connettività Internet satellitare ad alta velocità e bassa latenza grazie a una megacostellazione di satelliti in orbita bassa terrestre che servono sia clienti consumer che corporate e che hanno mostrato la superiorità rispetto al precedente approccio con pochi satelliti in orbita geostazionaria. La società non si rivolge solo agli utenti domestici e via via ha ampliato il proprio portafoglio inserendo anche yacht, camper, navi da crociera e aeroplani. Proprio per quest'ultimo settore Qatar Airways ha annunciato di aver completato l'installazione dell'hardware Starlink sui suoi Boeing 777.

Questa novità permetterà ai clienti di raggiungere velocità fino a 500 Mbps per ogni aeromobile attraverso la connessione Wi-Fi di bordo. I numeri portati da Qatar Airways dell'installazione della connettività satellitare di SpaceX su 54 aeromobili, ma questo è solo l'inizio. Lo scopo è quello di offrire a tutti i clienti connettività gratuita in volo migliorando il servizio di bordo sia per chi utilizza Internet per svago ma anche per gli utenti business.

Interessante notare che il completamento di questa parte del programma era previsto in due anni, ma in soli 9 mesi Qatar Airways ha già terminato l'installazione di Starlink. Le operazioni di modifica agli aeromobili sono state più rapide del previsto così da ridurre anche i fermi necessari, senza interrompere quindi la loro operatività.

Stando a Badr Mohammed Al-Meer (CEO di Qatar Airways Group) con il completamento dell'installazione sui Boeing 777, ora si passerà agli Airbus A350 permettendo di servire un maggior numero di clienti. Le tempistiche stimate parlano della fine delle operazioni di installazione dell'hardware di Starlink entro la fine dell'anno prossimo.

Ricordiamo che Starlink da qualche tempo permette a SpaceX di generare introiti grazie al crescente numero di utenti. Questo consente di finanziare programmi come quello per lo sviluppo del grande vettore Starship e più in generale di sostenere le operazioni della società statunitense (insieme ai contratti governativi, federali, a quelli dei clienti oltre agli investitori esterni).