Roscosmos ha lanciato la capsula Bion-M2 con topi, moscerini, piante, alghe e cellule staminali

Nelle scorse ore l'agenzia spaziale russa Roscosmos ha lanciato la capsula della missione Bion-M2 a bordo di un razzo spaziale Soyuz 2.1b con all'interno topi da laboratorio, moscerini, piante, alghe, funghi e cellule staminali.

Recentemente abbiamo riportato di come i lander lunari Luna-27 potrebbero essere lanciato un anno dopo rispetto a quanto programmato (si è passati dal 2028 al 2029). Nonostante alcuni problemi di fondi e nella reperibilità di alcune componenti, Roscosmos non si è fermata e ha lanciato nelle scorse ore la missione Bion-M2. Si tratta di una capsula che rientrerà sulla Terra dopo circa 30 giorni per riconsegnare agli scienziati un importante carico utile.

Con la missione Bion-M2, Roscosmos intende misurare i livelli di radiazioni ai quali saranno esposti in futuro i cosmonauti che utilizzeranno la stazione spaziale russa ROS (Russian Orbital Station), con il primo modulo che dovrebbe essere lanciato in orbita nel 2027. Ricordiamo infatti che ROS avrà un'orbita differente rispetto alla Stazione Spaziale Internazionale, con un'inclinazione di circa 98° e un'altitudine di circa 400 km.

Per monitorare gli effetti delle radiazioni in questa fascia all'interno della capsula sono presenti 75 topi da laboratorio, 1500 moscerini, formiche, funghi, piante di vario genere, semi di diverse specie, alghe, microrganismi e cellule staminali sia animali che umane. Il lancio è avvenuto alle 19:13 di ieri (ora italiana) con un razzo spaziale Soyuz-2.1b dal cosmodromo di Bajkonur con un'orbita iniziale di 91 x 374 km con inclinazione di 96,9° che verrà circolarizzata a breve per raggiungere una quota di 380 km (circa).

La capsula impiegata da Roscosmos per la missione Bion-M2 deriva da quelle Vostok/Zenit e utilizza un modulo di servizio Yantar. All'interni degli ambienti, animali, piante e gli altri partecipanti dell'esperimento saranno mantenuti a una temperatura compresa tra i 22°C e i 25°C con un'umidità tra il 40% e il 70%.

Bion-M2 succede la prima Bion-M che era stata lanciata nel 2013 e che a sua volta deriva dal precedente programma Vostok. All'interno della capsula, i topi si trovano in cilindri da 12 cm in gruppi di tre o cinque esemplari e hanno un sistema automatico che fornisce cibo e acqua. I topi hanno sensori per monitorarne le condizioni vitali mentre alcuni esemplari sono seguiti in laboratorio così da confrontare le possibili mutazioni o altri cambiamenti.

All'esterno della capsula sono presenti anche altri esperimenti che sono esposti alle condizioni estreme dello Spazio pur essendo dotati di coperture termiche così da resistere al rientro. Come scritto sopra, la capsula rientrerà dopo circa 30 giorni in orbita e gli scienziati potranno valutare se ci saranno alterazioni così da avere ulteriori dati per permettere ai cosmonauti di svolgere correttamente le operazioni in orbita una volta che ROS sarà costruita.