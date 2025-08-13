La Russia ha posticipato il lancio dei lander lunari Luna-27 di almeno un anno (2029)

Secondo quanto riportato da Lev Zelyony (membro dell'Accademia russa delle scienze), Roscosmos ha posticipato il lancio dei lander lunari Luna-27 di almeno un anno, con il primo che sarà lanciato nel 2029 e il secondo nel 2030.

NASA e CNSA stanno cercando "correndo" per cercare di arrivare sulla Luna per primi nella nuova gara verso il nostro satellite naturale. Come sappiamo la Cina ha mostrato hardware che sarà impiegato per queste missioni mentre proseguono i test e la produzione con una prima missione di prova che dovrebbe avvenire nel 2027 e una missione con equipaggio nel 2029. La NASA invece dovrebbe riuscire a lanciare la missione Artemis II, con equipaggio, intorno a febbraio 2026 e non oltre aprile dello stesso anno. Si tratterà della prima volta che esseri umani si spingeranno oltre l'orbita bassa terrestre dalla fine del programma Apollo. Nel frattempo la Russia ha posticipato il lancio dei lander lunari Luna-27, secondo quanto riportato recentemente.

Dopo la sfortunata missione Luna-25 che ha visto il lander lunare russo schiantarsi sulla superficie del satellite a causa di un problema con i propulsori, Roscosmos ha deciso di modificare i propri piani per il programma spaziale lunare russo. Mentre Luna-26, un orbiter che raccogliere informazioni utili sui siti da esplorare, sembra in linea con le aspettative aggiornate di lancio, i due lander lunari Luna-27 saranno lanciati con mesi di ritardo.

Secondo un'intervista di Interfax a Lev Zelyony (membro dell'Accademia russa delle scienze) il lancio del primo lander lunare Luna-27A è stato posticipato dal 2028 al 2029 mentre per Luna-27B il lancio è ora previsto nel 2030. Ricordiamo che inizialmente era previsto un solo lander, ma, a causa dei problemi di Luna-25, Roscosmos ha deciso di costruire due lander gemelli così da avere maggiori possibilità di effettuare un allunaggio corretto.

Se il primo lander riuscirà nell'impresa, il secondo lander verrà inviato nel polo lunare opposto. Attualmente non è chiaro chi, tra A e B, allunerà al Polo Sud o al Polo Nord. La decisione verrà presa in seguito, probabilmente in base ai dati forniti anche da Luna-26 e da altre informazioni che verranno raccolte nel frattempo (a quel tempo dovrebbero essere avvenuti sia l'allunaggio cinese che quello statunitense).

Secondo Zelyony queste date sono realistiche e non dovrebbero essere più soggette a nuove modifiche "questi lanci sono sempre spostati. Questa volta al 2029, questa è la data reale". Se il primo lander non riuscirà ad allunare correttamente, il secondo verrà aggiornato con le informazioni legate al possibile (nuovo) insuccesso per garantire migliori possibilità di riuscita senza però dover costruire il lander nuovamente e quindi risparmiando tempo e soldi.