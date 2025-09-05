Amazon trova il suo primo cliente per Kuiper: JetBlue volerà con internet satellitare

Amazon compie un passo importante nella sua sfida a SpaceX con l'annuncio del primo grande cliente per il suo progetto satellitare Kuiper. La compagnia aerea statunitense JetBlue sarà infatti la prima a implementare la nuova tecnologia di connettività orbitale, con l'obiettivo di offrire ai passeggeri Wi-Fi ad alta velocità a partire dal 2027.

L'accordo segna una tappa significativa per Project Kuiper, l'iniziativa di Amazon che punta a portare internet dallo spazio tramite una costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa.

La posizione del presidente di JetBlue per la collaborazione con Kuiper

Marty St. George, presidente di JetBlue, ha descritto l'intesa come un salto in avanti nella strategia della compagnia per rafforzare la propria leadership nella connettività a bordo. Che si tratti di guardare una serie, rimanere in contatto con i propri cari o portare a termine un progetto di lavoro, vogliamo che i nostri clienti abbiano a disposizione un'esperienza connessa e produttiva, ha sottolineato.

Il confronto con Starlink, però, resta inevitabile. SpaceX ha lanciato i suoi primi satelliti nel 2019 e oggi conta più di 7.000 unità operative, che forniscono connessione a circa 6 milioni di utenti in tutto il mondo, comprese numerose compagnie aeree. Amazon, invece, ha inviato in orbita solo 102 satelliti finora: un primo gruppo di 27 nell'aprile 2025, seguito da ulteriori 75 distribuiti su tre missioni successive.

Il piano di Kuiper dopo la collaborazione con JetBlue

Il piano di Kuiper prevede una costellazione iniziale composta da oltre 3.200 satelliti, con più di 80 missioni di lancio necessarie per completarla.

Tuttavia, già con circa 1.000 satelliti Amazon prevede di poter offrire copertura globale entro la fine del 2025, mentre i restanti 2.200 miglioreranno le prestazioni e l'affidabilità del servizio, estendendolo non solo ai clienti residenziali ma anche a partner come JetBlue. Per Amazon è la prima prova concreta della volontà di competere con SpaceX.