SpaceX: Elon Musk parla delle future Starship di quarta generazione, voleranno dal 2027

Da poche decine di ore si è concluso il decimo volo del razzo spaziale riutilizzabile Starship di SpaceX (ancora in fase prototipale). Flight 10 è stato un successo, soprattutto se si considerano i risultati ottenuti dai precedenti tentativi che utilizzavano le Ship di seconda generazione. Durante questo test per esempio sono stati rilasciati i "finti" satelliti Starlink di terza generazione ed è anche stato acceso nello Spazio un motore Raptor 2 atmosferico. Certo, ci sono ancora delle criticità legate allo scudo termico e alla struttura dei flap che hanno risentito del rientro atmosferico, ma ci sono margini di miglioramento.

Ora SpaceX guarda al prossimo test, che potrebbe avvenire entro un mese. La prossima Starship è già stata sostanzialmente costruita, ma la società attenderà di rivedere tutti i dati di Flight 10 così da apportare i miglioramenti necessari per il prossimo tentativo di volo che potrebbe anche comprendere il recupero del secondo stadio attraverso Mechazilla e quindi il primo volo orbitale del vettore (attualmente la traiettoria è suborbitale).

Il futuro di SpaceX Starship secondo Elon Musk

Elon Musk ha anche parlato di ciò che vedremo nei prossimi anni. Tra la fine del 2025 e il 2026 dovrebbe debuttare la terza generazione di Starship che comprenderà un nuovo Super Heavy con hot stage ring integrato e con un nuovo design che prevederà l'utilizzo dei motori Raptor 3, nessuna copertura inferiore per i propulsori, solo tre alette superiori e un'altezza di 72,3 metri (oltre ad altri miglioramenti). Ship V3 invece manterrà la stessa dimensione della seconda generazione ma grazie ai nuovi propulsori potrà contare su una maggiore spinta. Ma non è finita qui!

Secondo quanto riportato dallo stesso Elon Musk in un post su X, si arriverà poi alle Starship di quarta generazione (V4) che debutteranno nel 2027. In questo caso Super Heavy toccherà un'altezza di 81 metri mentre Ship arriverà a 61 metri con un'altezza complessiva di 142 metri (anche se Musk indica anche la possibilità di arrivare vicini ai 150 metri). La massa al decollo sarà vicina alle 7500 tonnellate e migliorerà la spinta dei motori Raptor 3. Ship invece passerà da 6 motori (3 atmosferici e 3 per il vuoto) a 9 motori (3 atmosferici e 6 per il vuoto), come già dichiarato in altre occasioni.

Chiaramente, come accaduto in passato, le tempistiche sono indicative e non è improbabile che assisteremo a dei ritardi rispetto a quanto dichiarato da Elon Musk. Sicuramente si tratta di un programma ambizioso e molto complesso. I passi avanti del decimo volo sono incoraggianti per la società che ha dimostrato di aver risolto alcune criticità e, con i nuovi Raptor 3 e altre novità, anche la cadenza di lancio e l'affidabilità potrebbero migliorare.