Un portatile che i giocatori farebbero bene a non perdere: Lenovo Legion 5 a meno di 1000 Euro!

Se siete dei giocatori e volete acquistare un portatile gaming questa offerta farà sicuramente al caso vostro. Lenovo Legion 5 monta un display da 15,6 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz, il processore AMD Ryzen 7 4800H, scheda grafica GeForce RTX 2060, ben 16 GB di RAM e un SSD capiente, da 512 GB.

Caratteristiche di tutto rispetto, che varrebbero ben più dei 999 Euro ai quali Amazon ora vende il portatile. Un display di questo tipo a 120 Hz, tra le altre cose, permette di giocare con latenze molto basse, il che è congeniale soprattutto per il gaming competitivo online. Si tratta di un display 15.6" FullHD con risoluzione 1920x1080 pixel e luminosità massima di 250nit.

Inoltre, nonostante questa configurazione avanzata, il portatile rimane leggero e silenzioso, con uno spessore di 23,57 mm e peso di soli 2,46 kg, con ottimizzazione termica tramite Legion Coldfront 2.0. Il portatile ha la porta Ethernet, che gli appassionati sanno essere molto preziosa per il gioco online senza latenze, USB-C 3.1 (DisplayPort), 2 USB-A 3.1 di prima generazione e la porta HDMI. È quindi decisamente completo anche sotto il profilo delle opzioni di connessione.

Come sanno bene gli appassionati, molto spesso il marketing parla di portatili gaming per indicare semplicemente che la macchina ha molta potenza di calcolo, che ovviamente risulta molto utile anche per le applicazioni professionali: dall'avvio delle app all'esplorazione del Web, dalla produttività elevata all'intrattenimento, tutto è più veloce e reattivo.

Unica controindicazione la mancanza del sistema operativo, a cui si può ovviare facilmente, e spendendo molto poco. Ecco qui come acquistare Windows 11 su Amazon:

Porte e Slot