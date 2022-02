Il monitor QD-OLED Dell Alienware 34 (AW3423DW) costa meno del previsto: 'solo 1.299$'

La tecnologia QD-OLED, che unisce OLED e Quantum Dot, è stata protagonista degli annunci più interessanti dello scorso CES. Come abbiamo visto in una recente notizia, l'innovativa tecnologia è messa sul piatto da Samsung, ma con ancora alcuni problemi di gioventù, legati soprattutto alle rese e ai conseguenti prezzi dei pannelli.

Al momento, in ambito TV, solo Sony ha avuto il coraggio di scommettere sulla nuova tecnologia, mentre Samsung (che produce i pannelli con Samsung Display) al momento ha scelto di presentare solo un monitor da 34" Odyssey G8QNB, che in termini di pannello fa coppia con il Dell Alienware AW3423DW. Le premesse della tecnologia sono decisamente interessanti, ma al momento sembra dedicata a prodotti di nicchia.

In realtà dagli USA arrivano ora buone notizie, visto che Dell ha annunciato la disponibilità del suo monitor gaming curvo (1800R) QD-OLED nella prossima primavera. Il monitor è in grado di coprire il gamut DCI-P3 al 99,3% su un ampio angolo di visione (sRGB al 149%) e offrire colori accurati grazie alla calibrazione di fabbrica Delta E < 2. Insieme alla luminosità di picco di 1000 nit e alla certificazione VESA DisplayHDR TrueBlack 400, punta a garantire il massimo dettaglio delle immagini. Il nuovo Alienware 34 è inoltre una soluzione NVIDIA G-Sync Ultimate, ha un tempo di risposta di 0,1 ms GtG (Gray to Gray) e un refresh rate nativo fino a 175 Hz. Per quanto concerne la risoluzione è pari a 3440 x 1440 pixel, figlia del rapporto 21:9.

Come dicevamo la notizia è il prezzo di listino annunciato da Dell, pari a 1,299$. In termini assoluti potrebbe sembrare a qualcuno alto, ma considerate la novità, l'esclusività e le caratteristiche tecniche del prodotto, il nuovo Dell Alienware AW3423DW potrebbe fare gola a molti.