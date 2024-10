MSI Vector 16: un super mostro gaming con Intel i9-14900HX e Nvidia GeForce RTX 4090 oggi è scontato di 500 euro!

Quando si parla di computer MSI Vector, ci si riferisce a una serie ideata per ospitare componenti hardware potenti, come processori Intel Core di ultima generazione (spesso della serie H) e schede grafiche NVIDIA GeForce RTX. Questi componenti la rendono ideale per gaming ad alte prestazioni e per attività pesanti come il rendering 3D, la modellazione o il montaggio video. Oggi è in offerta un modello senz'altro speciale.

Avete presente il "niente compromessi?" Se potete, oggi costa centinaia di Euro in meno rispetto a ieri questo MSI Vector con NVIDIA GeForce RTX 4090. Inutile dire che è tutto ai massimi livelli.

A cominciare dal processore Intel i9-14900HX, un processore della famiglia Raptor Lake-HX di 14ª generazione, progettato per laptop ad alte prestazioni, in particolare per gaming e carichi di lavoro intensivi come rendering o calcoli complessi. Con 24 core e 32 thread, la velocità massima (Turbo Boost) può raggiungere fino a 5.6 GHz sui P-core. Questa combinazione di core e thread rende l'i9-14900HX particolarmente potente e adatto per applicazioni multi-threaded, oltre che per carichi di lavoro che richiedono elevate prestazioni single-core, come i giochi. La GeForce RTX 4090 non ha bisogno di grandi prestazioni, perché è semplicemente il meglio che oggi il mondo gaming possa offrire. Questo portatile dispone anche di ben 32 GB di RAM DDR5 e di SSD da 1TB PCIe4, insieme al supporto al Wi-Fi 7 per le migliori prestazioni di trasferimento in wireless. Lo schermo è da 16 pollici a risoluzione QHD+ (2560 x 1600 pixel) con rapporto di aspetto di 16:10 e frequenza di aggiornamento di ben 240Hz, con copertura dello spazio colore DCI-P3.

La tastiera è fornita da SteelSeries, uno dei marchi più apprezzati nel mondo gaming, e si può personalizzare l'illuminazione RGB sulla base del singolo tasto. Non manca una soluzione innovativa per il raffreddamento di tutto il computer, con design Cooler Boost 5 che offre soluzioni termiche su misura sia per la CPU che per la GPU. Con ventole più grandi e heatpipe più ampie garantisce prestazioni ottimali anche durante le sessioni di gioco più intense.