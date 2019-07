Lenovo porta in Italia le ultime novità: ThinkBook, IdeaPad, Yoga e Legion

Al Lenovation, evento tenutosi a Milano, Lenovo annuncia anche per il mercato italiano l'arrivo di vari dispositivi per rispondere alle esigenze in continuo mutamento degli utenti, da quelli professionali fino ai giocatori. L'azienda porta in Italia i nuovi ThinkBook, i computer della gamma Yoga e quelli dedicati al gioco della gamma Legion, passando per la gamma IdeaPad.

In occasione della presentazione sul mercato italiano dei nuovi prodotti Emanuele Baldi, amministratore delegato di Lenovo Italia, ha affermato che "per Lenovo Smarter Technology for All significa dare attraverso i nostri prodotti massimo valore alle persone e aiutarle a migliorare la propria vita, sia privata sia professionale, senza dimenticare l’intrattenimento e lo svago. Abbiamo ulteriormente consolidato la nostra posizione di leader mondiale nella produzione di PC e oggi un PC su quattro venduti è Lenovo; è una grande soddisfazione e al contempo una grande responsabilità, che ci spinge a innovare in tutti i campi della tecnologia, dalla Realtà Virtuale e Aumentata, con importanti applicazioni anche in campo scientifico, professionale e industriale, all’Intelligenza Artificiale, con importanti applicazioni nella Smart Home e nello Smart Working, fino all’IoT, con importanti novità nella logistica e nell’organizzazione aziendale”.

Lenovo ThinkBook: computer professionali, ma con classe

Lenovo individua nel rapporto qualità/prezzo e nel design due degli elementi che spingono molte aziende di piccole e medie dimensioni a scegliere dispositivi pensati per il mercato consumer al posto di quelli aziendali nonostante l'assenza di tutti i servizi aggiuntivi che questi ultimi offrono. La nuova gamma Lenovo ThinkBook, con il modello ThinkBook 13s a rappresentarla in Italia, prova a colmare questo vuoto proponendo portatili per il mondo professionale e aziendale che guardano anche all design.

Avevamo già visto i Lenovo ThinkBook: potete trovare ulteriori informazioni nell'articolo relativo a Lenovo Accelerate 19.

In campo professionale si colloca anche lo schermo ThinkVision P44w: con una diagonale di 43,3 pollici e una risoluzione di 3840 x 1200, è equivalente a due monitor da 24 pollici con fattore di forma 16:10 affiancati. Integra porte USB Type-C in grado di trasferire segnali dati e video, nonché di dare alimentazione ai dispositivi connessi fino a 90 W.

Lenovo Yoga S940: il portatile con l'intelligenza artificiale

Il Lenovo Yoga S940 è un portatile ultrasottile che fa della presenza dell'intelligenza artificiale a bordo uno dei principali punti di forza: grazie a Lenovo Smart Assist è possibile, ad esempio, sfocare le immagini e rimuovere il rumore di fondo durante le videochiamate, o bloccare lo schermo in automatico quando ci si allontana dal computer, o ancora spostando le finestre aperte ma non in uso su uno schermo secondario collegato al computer. Lo schermo è protetto da un vetro curvo Contour Glass che si avvolge attorno alla cornice, riducendo lo spessore.

Lenovo IdeaPad S540 e C430: AMD o Intel per il computer da usare tutti i giorni

La gamma consumer di Lenovo si espande con due nuovi portatili della linea IdeaPad: il C430 e il S540. Il primo offre una diagonale di 14 o 15 pollici in un formato da 2 in 1 con schermo touch e pennino, mentre il secondo ha uno schermo da 15 pollici. In entrambi i casi sono presenti processori sia di AMD, con opzioni fino al top di gamma Ryzen 7 3700U con grafica Radeon RX Vega 10, che di Intel, con CPU Core i7 di ottava generazione e GPU NVIDIA GeForce MX250.

L'IdeaPad S540 offre fino a 12 ore di durata della batteria e la tecnologia RapidCharge permette di utilizzarlo per due ore con 15 minuti di ricarica.

Lenovo Legion: quando il gioco si fa duro servono i PC da gioco

Il Lenovo IdeaPad L340 Gamingè un portatile pensato per l'utilizzo quotidiano con la possibilità di qualche partita: per questo è dotato di due modalità operative, chiamate "Quick" (per giocare) e "Quiet" (per qualunque altro momento). Il portatile è disponibile nei formati da 15 e 17 pollici, con processori Intel Core i7 fino alla nona generazione, GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 e audio Dolby Audio, nonchè memoria opzionale Intel Optane.

Il monitor Lenovo Legion Y44w offre una diagonale di 43,4 pollici con una risoluzione di 3840 x 1200 e una luminosità di picco di 450 nit. Particolarità del pannello è quella di essere curvo e di offrire una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, nonché di tecnologia AMD FreeSync 2 e di DisplayHDR 400.