HP EliteBook 705 G5 Series e ProBook 645 G4: notebook 'pro' con CPU AMD

Non tutti i computer portatili per i professionisti devono essere delle potenti workstation, ed è con questo approccio che HP ha lanciato i nuovi computer della famiglia EliteBook 705 e il ProBook 645 G4, pensati per i "professionisti di oggi". Tutti i nuovi prodotti utilizzano Windows 10 Pro e processori AMD Ryzen PRO Mobile, in modo da offrire buone produttività e durata della batteria. I nuovi computer portatili fanno inoltre uso della tecnologia HP Fast Charge, che consente di ricaricare il 50% della batteria in circa 30 minuti, secondo i dati dichiarati dal produttore.



HP EliteBook 735 G5 - Clicca per ingrandire

Per quanto riguarda gli EliteBook, abbiamo tre nuovi modelli: HP EliteBook 735 G5, HP EliteBook 745 G5 e HP EliteBook 755 G5, che non si fanno mancare le feature essenziali per il mondo del lavoro. Ci sono porte USB Type-C e full-size USB 3.1, una porta Ethernet integrata, jack audio combo, e lo per la SIM. I portatili usano l'alluminio per la scocca e diverse scelte per quanto riguarda il display integrato: una tradizionale, l'altra invece con un gamut più ampio (72% su 45%)e una luminosità massima supportata più elevata (400 cd/m² invece di 220 cd/m²).

EliteBook 735 G5 fa uso di pannelli con diagonale da 13,3" con touchscreen opzionale, mentre gli altri modelli utilizzano display da 14" e 15". Per quanto riguarda la scelta delle CPU, troviamo AMD Ryzen 3 2300U, Ryzen 5 2500U e Ryzen 7 2700U, tutte con GPU AMD Radeon Vega integrata. È identica anche la scelta delle memorie: si parte da 4 GB DDR4 su un modulo fino ad arrivare a 32 GB DDR4 su due moduli SODIMM, mentre per lo storage troviamo esclusivamente soluzioni SSD su piattaforma M.2, da 128 GB SATA fino a 512 GB su tecnologia NVMe.



HP ProBook 745 G4 - Clicca per ingrandire

HP ProBook 645 G4 utilizza anch'esso processori AMD Ryzen PRO, in diverse possibili configurazioni. È compatibile con parecchie docking station HP, da acquistare separatamente, e progettati per superare i test di resistenza MIL-STD 810G. Vengono proposti ad un prezzo leggermente inferiore rispetto alle controparti EliteBook, con il nuovo modello da 14" che ha un prezzo base di 749€ e un rapporto schermo-cornici inferiore.

I portatili della famiglia EliteBook 705 G5 sono invece proposti a partire da 799€ per il modello da 13,3". Tutti i prodotti appena annunciati saranno disponibili dal mese di maggio.