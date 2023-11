Ecco un super portatile con Intel Core i7-12650H, 16 GB di RAM, SSD da 512 e GeForce RTX 3060 a meno di 950 euro

Ecco un PC portatile molto interessante, ottimo sia per il gioco che per le applicazioni professionali, così come il montaggio dei video. Questo Lenovo IdeaPad Gaming 3, infatti, solitamente viene venduto a 1.399€ , mentre oggi, come vedete, costa molto meno.

Questo Lenovo IdeaPad Gaming 3 è un ottimo PC gaming e anche un tuttofare, molto potente. Partiamo appunto dal processore, un Intel Core i7-12650H di dodicesima generazione con 10 core 16 thread, picco a 4,7GHz . Ci sono poi ben 16GB di RAM, oltre ad un velocissimo SSD PCIe da 512GB.

Non ha bisogno di presentazioni la scheda video adottata, NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria dedicata, perfetta per il monitor da 16" WQXGA (2560x1600 pixel) con pannello IPS 350nits a 165Hz. Parliamo di un bellissimo display, ancora una volta perfetto per il gioco, e non solo.

Troviamo inoltre la tastiera illuminata e un bel numero di porte. Già a 999€ sarebbe stato un affare imperdibile, oggi c'è anche uno sconto ulteriore! Non lasciatevelo sfuggire, i pezzi sono limitati.