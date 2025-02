Dell G15: oggi scontato di 300 il notebook gaming con GeForce RTX 4060, Intel Core i7-13650HX, display FHD a 165 Hz!

Con un processore Intel Core i7 di ultima generazione, una scheda grafica NVIDIA RTX 4060 e un display FHD a 165 Hz, Dell G15 5530 è il notebook ideale per chi cerca prestazioni elevate e reattività nei momenti cruciali di gioco. Ecco come acquistarlo al miglior prezzo

Per gli appassionati di gaming su PC, un hardware performante è fondamentale per garantire fluidità e reattività anche nei titoli più esigenti. Dell G15 5530 risponde perfettamente a queste esigenze con una configurazione che combina potenza, velocità e affidabilità. E oggi è in offerta (-300€ rispetto al prezzo normale) all'interno di un'iniziativa che vede molti dispositivi Dell scontati su Amazon.

La prima cosa che colpisce di Dell G15 5530 è il display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080) e refresh rate di 165 Hz. La tecnologia NVIDIA G-SYNC riduce il tearing e migliora la fluidità delle immagini, garantendo sessioni di gioco senza interruzioni. La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8 GB di memoria GDDR6 offre un rendering dettagliato, anche grazie alle ultime tecnologie di ray tracing e DLSS.

Al centro della configurazione si trova il processore Intel Core i7-13650HX di tredicesima generazione, con 14 core e 20 thread e una frequenza massima di 4,90 GHz. Una CPU, quindi, molto potente che consente di eseguire i giochi più recenti senza cali di prestazioni, anche in multitasking. I 16 GB di memoria DDR5 a 4800 MT/s assicurano, inoltre, una gestione rapida dei dati e una maggiore efficienza energetica.

Per quanto riguarda lo storage, Dell G15 5530 integra un SSD PCIe NVMe M.2 da 1 TB. Grazie a questa combinazione di potenza e velocità, il notebook può gestire facilmente titoli AAA e software professionali. Per mantenere elevate prestazioni anche sotto stress, inoltre, il sistema di raffreddamento sfrutta quattro heat pipe e ventole a palette ultrasottili.

Premendo il tasto F9, è poi possibile attivare la funzione Game Shift, che aumenta istantaneamente la velocità della ventola e passa alla modalità prestazioni dinamiche. Inoltre, il software Alienware Command Center consente di monitorare CPU, GPU, memoria e temperature senza interrompere il gioco, oltre a offrire funzionalità di overclocking per ottimizzare ulteriormente le prestazioni.

Infine, le numerose porte disponibili garantiscono una compatibilità estesa con periferiche e monitor esterni. Eccole tutte: