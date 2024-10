4 portatili imperdibili su Amazon: CPU potenti, con tanta RAM (fino a 24GB), qualità e risparmio

Sconti del 10% in Amazon Seconda Mano - Warehouse!

Attenzione ai PC portatili vecchi, su Amazon, che spesso costano poco ma ci sono dei grossi limiti. Ci sono ancora in giro portatili con risoluzioni basse, mentre oggi è decisamente consigliabile puntare su uno schermo Full HD, così come è decisamente meglio puntare ad un modello con 16GB di RAM (o più) al posto degli 8GB diffusi in questa fascia di prezzo.

L'insidia maggiore però sta nel processore: troverete allo stesso prezzo di quelli che vi consigliamo alcuni modelli con CPU Intel N4500, con soli 2 core e 2 thread, con picco a 2,8GHz . Statene alla larga , visto che ci sono alternative molto più potenti che costano uguale, anche dello stesso marchio! Dopo questa breve premessa, ecco 4 portatili veramente interessanti.

Una scelta intelligente, questo Lenovo. Per 455€ (nuovo minimo storico!) vi portate a casa un bel portatile con schermo Full HD da 15,6", processore Intel Core i5-1342H (con ben 8 core, 12 thread e 4,6GHx di picco), SSD super veloce da 512GB e anche 16GB di RAM . Non manca la porta USB di tipo C, oltre a quelle "normali", e c'è persino la presa di rete Etherner RJ-45.

Questo PC da 459,95€ è veramente un bestseller, scelto da tantissimi utenti, con un solo compromesso che vedremo fra poco. Lo schermo è un 16,1" Full HD, leggermente più grande dei precedenti. Troviamo la CPU AMD Ryzen 7 5700U , superiore rispetto a quelle dei modelli precedenti vantando infatti 8 core, 16 thread e 4,3GHz di picco. Ci sono poi ben 16GB di RAM e un velocissimo SSD M.2 PCIe NWMe da 512GB (come sugli altri).

Il compromesso? La tastiera, retroilluminata , è internazionale, ma il PC viene fornito con membrane in silicone da piazzare sopra, ovviamente c'è quella con idioma italiano. La si piazza una volta e non ci si pensa più, inoltre protegge da spruzzi d'acqua e polvere. Non è per forza un "contro".

Spendendo poco più...

519€ - Quando torna disponibile (attualmente solo 8 pezzi!) ve lo proponiamo spesso perché a questo prezzo è in assoluto il più economico con 24GB di RAM. Questo ottimo PC Lenovo adotta un display da 15,6" Full HD, mentre sul fronte CPU c'è un Intel Core i3 di 12esima generazione, quindi ben più potente degli i3 più datati , non fatevi ingannare dal pregiudizio. Intel Core i3-1215U vanta infatti 6 core e 8 thread, con picco a 4,4GHz. Notevole per il prezzo il Solid State Drive da 1TB, per giunta NVMe quindi velocissimo. La tastiera è ovviamente italiana. Non finisce qui: in dotazione regalano anche uno zaino.

639€ - Il portatile Lenovo che abbiamo trovato questa mattina su Amazon è veramente TOP per il prezzo a cui viene venduto. A margine dei listini che i marchi più prestigiosi propongono alla grande distribuzione, se ne affiancano altri per il mondo aziendale, generalmente invisibili al grande pubblico. Sono modelli ottimi, completi, che mai troverete negli scaffali dei negozi. Proprio uno di questi è in offerta oggi: eccolo, poi dopo vi spieghiamo perché è veramente un affare. Siamo di fronte ad un PC tuttofare veramente potente. L'unica cosa che non fa è assumere le vesti di PC gaming di buon livello, non avendo una scheda video dedicata allo scopo. Per tutto il resto è un vero mostro, in rapporto al prezzo.

- Processore Intel Core i5 1335U : un processore da ben 10 core e 12 thread, con frequenza di picco a 4,60GHz. Ottimo per tutto, anche per il rendering di video pesanti.

- 24GB di RAM : un quantitativo che si commenta da solo, se pensiamo che in questa fascia di prezzo ricadono modelli da 8GB o, raramente, da 16GB.

- Doppio SSD : a differenza di altri modelli simili che vi abbiamo segnalato in passato, in questo non serve sostituire nulla! Troviamo infatti un SSD principale per il sistema operativo, un M.2 256GB velocissimo, oltre ad un SSD 1TB SATA, che è comunque molto veloce.

- Schermo Full HD, Windows 11 e tastiera italiana : il display è un 15,6" 1920x1080 pixel, mentre la tastiera, così come la garanzia, sono entrambe italiane.

- Tante porte : 2 USB "normali", 1 Type-C compatibile DisplayPort, HDMI, mini jack cuffie/microfono e persino la porta LAN RJ45.