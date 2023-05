Tutti i monitor, business e consumer, che Philips e AOC stanno per introdurre sul mercato

Philips 40B1U6903CH

Partiamo da un monitor a risoluzione UltraWide 5K2K (5120 x 2160 pixel) indirizzato alla dimensione business. La sua peculiarità principale riguarda la connessione Thunderbolt 4, che offre velocità di trasferimento dati a 40 Gbps per video ad alta risoluzione, Multi Stream Transport (MST), fino a 90 W di potenza per i dispositivi e una stabile connessione Ethernet da 1 Gbit/s, tutto con un unico cavo. Thunderbolt 4 offre una soluzione docking USB-C sottile e reversibile con un unico cavo, per ottenere un desktop elegante e ordinato aumentando notevolmente la produttività. L'MSRP è di €1,849.00.

Philips 40B1U6903CH

Philips 45B1U6900CH

Questo monitor USB-C è ideale per la visione di video, il trasferimento dati e il rilascio di potenza. È dotato di webcam integrata da 5MP e di connessione RJ45 tramite USB-C. Quest'ultima porta, oltre a garantire la navigazione in Internet senza un cavo di rete aggiuntivo, gestisce l'uscita video ad alta risoluzione dal PC al monitor. Parliamo di un display di tipo DisplayHDR 400 certificato VESA basato su tecnologia LCD VA. Prezzo di €1,189.00.

Philips 45B1U6900CH

AOC CU34V5CW

AOC CU34V5CW è un monitor curvo senza cornice su tre lati dotato di un pannello VA da 34" con risoluzione QHD UltraWide 21:9, in grado di supportare i lavori più complessi con la funzione Picture by Picture MultiView. Offre un'ampia gamma di opzioni di connettività grazie a USB-C con Power Delivery fino a 65W, 4 porte USB e HDMI. Accesso facile e sicuro con la webcam integrata per Windows Hello. Fa parte della value-line e costa €489.

Philips 16B1P3302D

Passiamo a un monitor portatile per il business, Philips 16B1P3302D, con diagonale di 15,6 pollici e risoluzione massima di 1920 x 1080 a 75 Hz. Con due porte USB-C, che permettono contemporaneamente la connessione al portatile e gestiscono la ricarica, in modo da non drenare la batteria, è basato su tecnologia IPS per garantire un angolo di visuale di 170/170 gradi. Il piedistallo ad inclinazione continua può essere inclinato da 0 a 90 gradi. Inoltre, il liscio e soffice cavo USB-C modellabile è progettato per essere trasportato facilmente e inserito in qualsiasi borsa. MSRP di €279.

Philips 16B1P3302D

Philips Envia 34M2C8600

Ecco un Monitor per giochi QD OLED appartenente alla nuova linea Evnia che Philips dedica ai giocatori. Curvo e con uno stupendo effetto Ambiglow, che riproduce nell'ambiente i colori di gioco, rappresenta una soluzione decisamente speciale per il gaming. Da 34 pollici e a risoluzione 3440 x 1440 pixel (WQHD), rappresenta un approccio ibrido che unisce pannelli OLED e tecnologia Quantum Dot. Inoltre, sfoggia certificazione VESA ClearMR per un test accurato della sfocatura. Costa €1,299.00.

Philips Envia 34M2C8600

AOC AGON Pro AG276QZD

AOC AGON Pro AG276QZD, invece, si iscrive nella recente tendenza che porta i pannelli OLED nel mondo del gaming tramite la tecnologia messa a disposizione da LG Display (META Technology) con una frequenza di aggiornamento variabile fino a 240 Hz (stesso pannello del Corsair Xeneon 27QHD240 da noi recentemente testato. Il monitor 16:9 offre anche una luminosità di picco di 1.000 nit. Molto interessante la presenza della tecnologia OLED anche dal punto di vista dei tempi di risposta: con un valore di 0,03 ms, contribuisce a ridurre scie e sfocature, rendendo le immagini di gioco decisamente nitide. Costa leggermente meno rispetto agli altri monitor con questo stesso pannello, ovvero €1,089.00, un prezzo decisamente interessante per un OLED. Il monitor è coperto da 3 anni di garanzia che copre anche il burn in.

AOC AGON Pro AG276QZD

AOC AGON AG405UXC e AG325QZN

AOC AGON AG405UXC è un monitor da 40 pollici con pannello IPS e risoluzione di 3440 x 1440 pixel. Presenta frequenza d’aggiornamento di 144Hz, compatibilità G-Sync, certificazione HDR400 e due speaker da 5 watt. Non manca la porta USB-C con Power Delivery fino a 90 watt e Switch KVM. Arriverà a giugno a 709 euro.

AOC AGON AG325QZN è invece un QHD da 31,5 pollici con pannello VA, una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, GtG di 1 ms e 0,5 MPRT, mentre per quanto riguarda l'HDR troviamo la certificazione VESA Display HDR400. Il prezzo in questo caso è di €549.

AOC AGON AG405UXC