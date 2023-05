Logitech presenta G PRO X 2 Lightspeed: nuovi driver al grafene per le cuffie eSport

Dopo aver riscontrato un discreto successo con il primo modello, Logitech G rilancia il suo headset di punta per quel che concerne il gaming competitivo. Ecco svelate le G Pro X 2 Lightspeed, cuffie che vengono equipaggiate con nuovi e, a detta del produttore, 'rivoluzionari' driver al grafene per proporre un audio ancora più performante. Le novità si estendono all'autonomia, con una durata garantita di 50 ore durante l'utilizzo tramite connettività wireless (Lightspeed).

Logitech G PRO X 2 Lightspeed, per l'eSport (e non solo)

Le Logitech G Pro X hanno rappresentato fino ad oggi l'offerta di punta del produttore svizzero. Progettate per soddisfare tutte le esigenze degli 'enthusiast', le cuffie si sono distinte per il suo elevato comfort, l'elevata personalizzazione del suono e l'ottima qualità dei materiali; tutti pregi che avevamo descritto nella nostra recensione al tempo del debutto sul mercato. Ricordiamo, inoltre, che il progetto nasce con la collaborazione dei professionisti del mondo eSport, che hanno fornito i loro feedback e consigli dopo aver provato l'headset nelle primissime fasi di sviluppo.

Partendo da queste premesse, le G Pro X 2 Lightspeed ripropongono lo stesso elegante design del modello precedente - lievemente modificato, ma basato sullo stesso resistente telaio in alluminio e acciaio - e migliorano alcuni aspetti fondamentali, primo fra tutti il suono.

Vengono quindi introdotti i nuovi driver PRO-G GRAPHENE che, come suggerisce il nome, si basano su un diaframma in grafene da 50 mm dotato di sospensione live edge, il che dovrebbe garantire una maggiore precisione nella riproduzione dei suoni, tempi di trasmissione più accurati e una distorsione ridotta. Per i giocatori tutto questo si traduce in una maggiore facilità nell'identificare in maniera chiara ogni suono e nell'individuarne la relativa posizione.

L'altro grande miglioramento riguarda l'autonomia. Ritroviamo la stessa tecnologia Lightspeed con cui Logitech G può azzerare la latenza e garantire un'ampia copertura, ma con le G Pro X 2 Lightspeed il produttore si è superato estendendo la durata della batteria: si passa dalle 20 ore di autonomia del primo modello alle 50 ore con una singola carica delle nuove cuffie.

Per la comunicazione troviamo un microfono a cardioide da 6 mm che potrà usufruire dei filtri software avanzati di Blue VO!CE selezionabili su Logitech G Hub.

"[...] Con le PRO X 2 abbiamo raggiunto un livello di prestazioni rivoluzionario riprogettando i driver PRO-G con la tecnologia audio Graphene", ha dichiarato Chris Pate, Principal Product Manager della serie G PRO di Logitech. "Grazie all'uso del grafene, siamo riusciti a creare un driver incredibilmente rigido e, allo stesso tempo, straordinariamente leggero. Questo permette di ottenere un suono ad alta fedeltà con una distorsione estremamente ridotta, offrendo ai professionisti le prestazioni necessarie per giocare al massimo del loro potenziale".

Veniamo alle note dolenti: il prezzo. Disponibili da oggi, le cuffie Logitech G PRO X 2 Lightspeed vengono vendute sullo Store del produttore a 289 euro, in due colorazioni (nera e bianca).