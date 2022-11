Teufel presenta il nuovo headset per giocatori Zola

Con il nuovo brand Zola, Teufel si riferisce al pubblico dei giocatori con una nuova soluzione colorata che non rinuncia alla qualità dell'audio. Il nuovo headset ha un design pulito ed è accompagnato da set di accessori, disponibili in 6 colorazioni differenti che comprende i cuscinetti auricolari, la protezione in spugna per il microfono e le due cover all’esterno.

Disponibili nella colorazione base grigio scuro e grigio chiaro, ogni Zola può essere personalizzata al momento dell’acquisto. Sono infatti sei i colori che si possono scegliere: Coral Red, Golden Amber, Grape & Aqua e Teal & Lime, che si aggiungono ai colori base, Light Grey e Dark Grey. I cuscinetti auricolari, le coperture esterne e la protezione in spugna del microfono si possono personalizzare.

Le cuffie Zola usano driver extra-large da 40 mm che assicurano una corretta propulsione acustica, mentre un rivestimento morbido che le rende leggere e comode da indossare anche durante lunghe sessioni di gioco. Troviamo anche il microfono a condensatore HD orientabile, in grado di garantire comprensibilità anche in ambienti rumorosi. Per le Zola è anche disponibile il software gratuito Teufel Audio Center che dà accesso a una serie di opzioni di impostazione per audio e microfono. La scheda audio integrata nel dongle USB consente l'uso di DTS Headphone:X 2.0 sul PC per l'audio surround binaurale 7.1.

In queste cuffie, il cavo di collegamento è fissato all'auricolare con una chiusura a baionetta. Oltre alla connessione AUX, è anche disponibile la connessione USB per trasmissione ottimizzata DSP digitale senza perdite. Il telecomando in linea, posizionato ergonomicamente, consente una rapida regolazione del volume e accende/spegne il microfono, ed si sposa bene non solo con il gioco multiplayer, ma anche per le quotidiane call in smart working. Grazie alla connessione jack, le ZOLA possono essere collegate a quasi tutti i dispositivi. Un dongle USB è incluso per il funzionamento col PC.

Le cuffie gaming Zola sono disponibili nel webshop Teufel e nei negozi autorizzati in due colori di base e sei colori per gli accessori al prezzo di 129,99 euro. Le cover sono in vendita a 19,99 euro/paio e il set, composto da due cuscinetti auricolari e dalla protezione in spugna per microfono, a 24,99 euro in tutti e sei i colori come accessori.