Steelseries espande la gamma Aerox con tre nuovi mouse: ce n'è per tutti i gusti

Steelseries ha ampliato la gamma di mouse Aerox, soluzioni ultraleggere per giocatori competitivi, con tre nuovi modelli: Aerox 5, Aerox 5 Wireless e Aerox 9 Wireless. Le nuove proposte sono già disponibili sul sito ufficiale al prezzo di 89,99 euro per l'Aerox 5, 149,99 euro per l'Aerox 5 Wireless e 159,99 euro per l'Aerox 9 Wireless e si rivolgono a un pubblico ampio.

I nuovi modelli sono fedeli alla filosofia su cui si basa l'intera gamma Aerox: leggero è meglio. Tutti e tre, infatti, presentano la caratteristica struttura a nido d'ape che non rinuncia alla robustezza, ma solo a buona parte del peso. Non viene trascurata nemmeno la personalizzazione, funzionale o estetica che sia, con un'illuminazione dinamica a 3 zone.

Il primo modello, Aerox 5, è l'unico cablato e rappresenta la variante più leggera. Si tratta del mouse multi-genere più leggero mai realizzato, con un peso di soli 66 grammi, pur strizzando l'occhio agli FPS. Possiede nove tasti programmabili, di cui uno posto nella zona del pollice che può essere usato per la mira di precisione.

All'interno troviamo il sensore TrueMove Air (co-sviluppato con PixArt) da 18.000 DPI, mentre i piedini sono realizzati in PTFE vergine. Come l'Aerox 3 anche questo modello è certificato IP54 grazie alla tecnologia AquaBarrier di Steelseries, a cui sono abbinati gli interruttori meccanici Golden Micro IP54.

L'Aerox 5 Wireless rappresenta sostanzialmente la versione senza cavi del precedente, dalle caratteristiche piuttosto interessanti. Per la connettività utilizza il protocollo Quantum 2.0 a cui si affianca il Bluetooth per una maggiore versatilità. Naturalmente, la batteria è integrata e garantisce 180 ore d'uso. Non manca la ricarica rapida: bastano 15 minuti di ricarica per ottenere oltre 40 ore di autonomia.

Chiude la sfilata il nuovo Aerox 9 Wireless, il primo mouse ultraleggero dedicato ai giocatori di MMO e MOBA. In questo caso, il peso è lievemente superiore (89 grammi) a causa della presenza di ben 12 tasti programmabili aggiuntivi nella zona del pollice, per un totale di ben 18 pulsanti.

Il mouse conserva il sensore TrueMove Air da 18.000 DPI affiancato dagli interruttori Golden Micro IP54 che garantiscono 80 milioni di clic. Anche in questo caso non manca la tecnologia AquaBarrier che assicura la certificazione IP54, mentre per l'autonomia troviamo le stesse caratteristiche dell'Aerox 5 Wireless: 180 ore di autonomia e ricarica rapida che in 15 minuti assicura oltre 40 ore di gioco.