Simagic Alpha Evo, ufficiale la nuova generazione di basi Direct Drive per il sim racing

Simagic ha lanciato sul mercato una nuova serie di basi a trasmissione diretta per il sim racing. Con tre modelli differenziati per potenza e caratteristiche tecniche, la linea Alpha Evo rappresenta l'evoluzione della celebre serie Alpha.

La scena del sim racing è più frizzante che mai e accoglie una novità significativa con l'arrivo della nuova gamma Simagic Alpha Evo, una serie di basi direct drive che succede alla precedente e ormai celebre linea Alpha, considerata fra le migliori come rapporto qualità-prezzo. L'azienda cinese ha ufficialmente aperto i preordini per tre nuovi modelli che saranno disponibili a partire dal 28 aprile 2025.

I nuovi dispositivi rappresentano un'evoluzione diretta rispetto alla generazione precedente, grazie all'implementazione di un motore personalizzato a 5 poli e di una nuova tecnologia "zero cogging", progettata per eliminare le irregolarità meccaniche tipiche di molti sistemi direct drive.

Simagic Alpha Evo: tre modelli per ogni esigenza

La nuova gamma si articola in tre varianti distinte, ciascuna pensata per un segmento specifico del mercato:

Alpha EVO Sport rappresenta l'opzione entry-level, con una coppia massima di 9 Nm e un prezzo di 479,00 €

rappresenta l'opzione entry-level, con una coppia massima di e un prezzo di 479,00 € Alpha EVO , la versione intermedia, offre 12 Nm di coppia massima a un prezzo di 659,00 €

, la versione intermedia, offre di coppia massima a un prezzo di 659,00 € Alpha EVO Pro, il modello di punta, raggiunge i 18 Nm di coppia massima, posizionandosi a 839,00 €

Il preordine può essere effettuato direttamente sul sito ufficiale dell'azienda. Tutti i modelli della serie condividono caratteristiche tecniche avanzate, come un nuovo servomotore a 5 poli, caratterizzato da un'inerzia estremamente bassa che consente un force feedback più nitido e reattivo. La precisione del sistema è garantita da un encoder ad alta risoluzione a 21 bit per il tracciamento della posizione del volante, mentre l'algoritmo DFDF (Dynamic Force Domain Filter) di nuova generazione ottimizza le prestazioni di controllo, adattandosi dinamicamente allo stile di guida dell'utente.

Lla serie Alpha Evo utilizza uno chassis in alluminio lavorato a CNC, che integra un sistema di raffreddamento attivo con regolatore di temperatura. Questa soluzione assicura prestazioni costanti anche durante sessioni di utilizzo prolungate, con dimensioni identiche per i modelli Sport ed EVO standard sono identiche (281 x 130 x 110 millimetri), e leggermente maggiorate per la variante Pro che risulta leggermente più lunga (317 x 130 x 110 millimetri). Il peso varia significativamente: 6,236 kg per i modelli Sport ed EVO, e sale a 8,627 kg per la versione Pro, indicando probabilmente componenti interni più robusti per gestire la maggiore potenza.



Simagic Alpha EVO Sport e Alpha EVO

La tecnologia brevettata Slip Ring rappresenta un'altra innovazione degna di nota, offrendo una connessione cablata integrata per i volanti compatibili e supportando la trasmissione dati. Il design prevede inoltre contatti magnetici per futuri aggiornamenti plug-and-play. L'Extender integrato supporta il nuovo protocollo CAN FD, che garantisce velocità di trasmissione dati superiori e carichi utili maggiori, migliorando la comunicazione con altri dispositivi dell'ecosistema Simagic. Non manca il supporto ai protocolli CAN e USB per la massima compatibilità.



Simagic Alpha EVO Pro

L'aspetto estetico non è stato trascurato, con l'implementazione di un anello luminoso RGB nella parte frontale che può fornire feedback telemetrico e illuminazione ambientale personalizzabile attraverso il software SimPro Manager, che consente anche di regolare vari parametri del force feedback. La compatibilità con volanti di terze parti è assicurata da un adattatore QR in dotazione con schema di fori da 70 mm, mentre uno sgancio rapido QR-A USB opzionale offre una presa USB integrata per il collegamento diretto al PC e un connettore magnetico per una maggiore uniformità.

Le opzioni di montaggio sono molteplici: supporto inferiore predefinito con fori filettati M6 X 4, supporti laterali e anteriori opzionali (con staffe vendute separatamente) e un supporto da tavolo, garantendo flessibilità di installazione in diverse configurazioni di sim racing. Con i nuovi annunci, è chiaro come Simagic voglia consolidare la propria posizione nel mercato delle periferiche per simulazione di guida, continuando a offrire soluzioni tecnicamente avanzate a prezzi relativamente accessibili per diverse fasce di utenza, dagli appassionati alle prime armi fino ai sim racer più incalliti.