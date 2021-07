Siete alla ricerca del vostro nuovo monitor? Ecco le offerte Samsung imperdibili di oggi. Ce n'è per tutti i gusti, anche a 240 Hz e curvi scontati del 30%

Ve li abbiamo segnalati ieri, ma le offerte sono ancora attive e restano tra le migliori del periodo. Se avete bisogno di un nuovo monitor per la vostra postazione, potete pescare tra quelli Samsung in offerta su Amazon. Ce n'è per tutti i gusti, da quelli gaming con refresh rate fino a 240 Hz, fino a quelli curvi e quelli 4K dedicati ai professionisti che si occupano di audio e video. Sono tutti disponibili a questo indirizzo, ma per semplificarvi le cose, ecco in dettaglio i più interessanti monitor Samsung proposti a prezzi da non lasciarsi scappare.

Gaming: Samsung Odyssey, G3 e G5, tutti 144Hz

Ecco i modelli più abbordabili, ma con grande qualità. Sono tutti 144Hz!

Gaming: Samsung Odyssey G7, tutti 240Hz

Si sale di livello con la serie G7, tutta a 240Hz.

Gaming 32:9: Samsung Odyssey G9, 144Hz e 240Hz

Si entra in un altro mondo con queste proposte 32:9. Il primo modello è un 144Hz, l'ultimo è il meglio del meglio, con risoluzione altissima e 240Hz.

Monitor Pro e per utilizzi generici, di tutto un po'

Per il professionista audio video ma non solo, oggi costa meno del solito l'ottimo 34" con risoluzione 3840x1080 pixel 100Hz.

Ci sono anche due modelli in formato wide. A seguire, molte proposte davvero ottime.