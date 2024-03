ROG Swift OLED PG34WCDM: nuovo monitor gaming ultrawide da 34 pollici con raggio di curvatura di 800R

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato il lancio del monitor gaming ROG Swift OLED PG34WCDM, dotato di un display OLED ultrawide curvo da 34 pollici con risoluzione di 3440x1440 pixel. Questa soluzione segue quindi la tendenza che vede una sempre maggiore diffusione dei pannelli OLED nel settore del gaming. Il monitor ha anche frequenza di refresh di 240 Hz e un tempo di risposta di soli 0,03 ms, tipico di questo tipo di pannelli.

Il monitor usa un dissipatore di calore personalizzato e un design termico con ottimizzazioni nella gestione dei flussi d'aria al fine di mantenere temperature ottimali, riducendo il rischio di burn-in del pannello e garantendo una maggiore durata nel tempo. La tecnologia ROG OLED di terza generazione con DisplayHDR True Black 400, inoltre, assicura immagini luminose e nitide, mentre l'algoritmo Clear Pixel Edge e la tecnologia Extreme Low Motion Blur (ELMB) contribuiscono a una resa visiva impeccabile, senza distorsioni dei colori e con immagini sempre nitide anche durante le azioni più veloci.

La compatibilità con NVIDIA G-Sync garantisce un'esperienza di gioco fluida e priva di artefatti, mentre il software ROG Smart KVM permette ai giocatori di controllare due dispositivi con una sola tastiera e un unico mouse. Una porta USB 3.2, inoltre, permette il trasferimento veloce dei file.

Il monitor offre molteplici opzioni di connessione, tra cui DisplayPort 1.4 con Display Stream Compression (DSC), HDMI 2.1 e USB-C con alimentazione fino a 90 W, rendendolo un vero e proprio hub per completare efficacemente il proprio setup gaming. Con un prezzo consigliato al pubblico di 1.499,00 €, il monitor ROG Swift OLED PG34WCDM è ora disponibile per l'acquisto presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS.