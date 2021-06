ROG Falchion, tastiera meccanica wireless e compatta con layout al 65%

È adesso acquistabile la nuova tastiera meccanica wireless e compatta di Asus. Con design ridotto del 65%, ROG Falchion garantisce connettività doppia tramite RF da 2,4 GHz con latenza pressoché azzerata, oltre che tramite il cavo USB. Nonostante le dimensioni ridotte, non rinuncia ai tasti freccia e di navigazione, oltre ad un pannello tattile interattivo.

Inoltre, Asus ROG Falchion è una tastiera indirizzata specificamente ai giocatori, con switch Cherry MX RGB e funzionalità avanzate per il gaming. I tasti assicurano una risposta lineare senza clic udibile, anche su lunghe sequenze di battute. La molla più morbida con azionamento rapido e preciso è garanzia di digitazione fluida. L'attuazione del tasto avviene con una pressione di 45 grammi, la distanza tra i tasti è di 2 mm per l'azionamento e di 4 mm in verticale verso il basso. Inoltre, il design dei tasti è stato ottimizzato con coperture in PBT a media altezza che permettono di ridurre l'oscillazione dei tasti. ROG Falchion è anche la prima tastiera wireless ROG con illuminazione Aura Sync.

Molto interessante la tecnologia di connessione di questa tastiera, perché assicura una frequenza di risposta di 1 ms senza impattare sull'autonomia della batteria (fino a 450 ore di durata con una singola carica). In alternativa alla connettività wireless, comunque Falchion può essere collegata al PC anche via USB. Nella dotazione non manca nemmeno una cover in policarbonato trasparente a due vie che fornisce protezione quando la tastiera non è in uso o la si trasporta. La cover può anche essere posizionata sotto la tastiera mentre si utilizza allo scopo di conferire all'illuminazione RGB inferiore un aspetto ancora più sfumato e bello.

Il layout del 65% si incornicia in un design dai bordi sottili che rende ancora più compatta la tastiera: a conti fatti l'ingombro è pari a circa il 60% di una tastiera tradizionale. Grazie a queste accortezze, la tastiera presenta dimensioni decisamente ridotte: solo 306 mm di lunghezza. Una barra di controllo touch sul fianco sinistro, inoltre, consente di regolare in modo semplice e veloce il volume o di creare scorciatoie per cambiare app, effettuare “copia e incolla” oppure può essere programmato con funzioni personalizzate.

ROG Falchion si controlla con il software Armoury Crate, con il quale si possono configurare gli effetti di luce Aura Sync, unificandoli con gli altri device ROG, mappare i tasti, le macro e il pannello touch interattivo, oltre a controllare le statistiche di utilizzo.