Roccat Kone XP Air, nuovo mouse gaming con tecnologia Stellar Wireless

Il Kone XP Air dispone di un’ergomia meticolosamente studiata, molteplici tasti, e 29 funzioni assegnabili attraverso la tecnologia Easy-Shift [+] di Roccat, con pulsanti multipli e rotella 4D. Il mouse offre anche il Dock per la ricarica rapida dotato di illuminazione AIMO, la tecnologia Roccat Stellar Wireless e la connettività Bluetooth.

Diretto discendente di una lunga serie di iconici mouse da gaming, il Kone XP Air offre illuminazione RGB 3D, oltre al preciso sensore ottico Owl-Eye 19K DPI di Roccat e agli switch ottici Titan. Il guscio traslucido del Kone XP Air permette di vedere le vivaci zone di illuminazione RGB e al tempo stesso di raggiungere un peso di soli 99 g.

I piedini in PTFE trattati termicamente garantiscono uno scorrimento fluido su tutte le superfici, mentre la tecnologia tellar Wireless funziona sulla banda da 2,4 GHz. Il Kone XP Air fa parte dell'ecosistema AIMO che consente al mouse e al suo dock di ricarica di visualizzare fino a 16,8 milioni di colori e di comunicare con altri prodotti AIMO, come la tastiera meccanica RGB Vulcan TKL.

Il Kone XP Air sarà disponibile in versione Black o Arctic White, ed è disponibile da oggi per il pre-order a 169,99€ su www.roccat.com e presso i rivenditori autorizzati. Il Kone XP Air sarà disponibile a partire dal 22 agosto 2022. Nel frattempo non perdetevi la recensione del Kone XP originale.