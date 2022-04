Roccat Kone XP: non solo un'illuminazione accattivante

Kone XP è un mouse che cattura l'occhio per via del suo accattivante sistema di illuminazione che, sfruttando la copertura trasparente, rende la periferica decisamente appariscente. Ma c'è molto di più: Kone è una linea di mouse molto apprezzata dai giocatori, grazie alle sue prestazioni elevate e alla caratteristica ergonomia, che ha fatto scuola nell'ambito dei mouse gaming. Kone si adatta particolarmente bene all'impugnatura a palmo, ma anche chi gioca in punta di dita o con l'impugnatura ad artiglio si troverà a proprio agio con questa soluzione.

Merito anche del peso particolarmente ridotto (104 g) e del cavo flessibile, che rende agevole muovere la periferica sulle superfici d'appoggio così come accadrebbe con un mouse wireless. Flessibile, malleabile e leggero, il cavo non si aggroviglia e permette al mouse di scivolare dolcemente sulla scrivania: Roccat lo definisce PhantomFlex. Il resto del lavoro è fatto dai piedini in PTFE trattati termicamente, che garantiscono un'ottima scorrevolezza su quasi tutte le superfici d'appoggio.

Il sensore ottico all'interno di questo mouse, invece, è Owl-Eye 19K DPI di Roccat ed è basato sul PAW3370 di PixArt. Si tratta di un sensore sufficientemente preciso da permettere all'utente di configurarlo nel dettaglio tramite il software Roccat Swarm. Quest'ultimo dà modo di regolare la velocità di polling, l'angle snapping, di impostare dei feedback acustici sul sistema in abbinamento a particolari eventi e di personalizzare il tempo di rimbalzo, il che è fondamentale per il drag-click (lo si usa soprattutto in giochi come Minecraft).

Swarm permette di regolare anche l'illuminazione, utilizzando i preset o scegliendo fra tutti i possibili valori di colore RGB. Roccat ha studiato la conformazione di questo mouse allo scopo di diffondere l'illuminazione RGB attraverso il design trasparente opaco del mouse per creare un effetto di illuminazione 3D.

All'interno, infatti, si trovano 22 luci LED. Tutto questo rende Roccat Kone XP una soluzione che si abbina particolarmente bene agli altri dispositivi di Roccat che supportano AIMO, in modo da creare effetti di illuminazione sincronizzati fra tastiera e il mouse.

La rotella Krystal 4D, inoltre, aggiunge anche input laterali a sinistra e a destra rispetto al clic verticale e alle funzionalità di scorrimento standard, il tutto contrassegnato dall'inconfondibile sensazione tattile di Roccat. Quest'ultimo aspetto è naturalmente molto importante, perché il giocatore più impegnato ama percepire una sensazione di familiarità a partire dal feedback restituito dai pulsanti della periferica e dagli altri materiali. Kone XP utilizza i Titan Optical Switch sotto il tasto destro e sinistro, ovvero degli interruttori avanzati per il gaming con velocità di attuazione di soli 0,2ms.

Come dicevamo, non bisogna fare l'errore di considerare questa periferica solo come sgargiante, proprio perché sotto al suo guscio nasconde tutti i segreti della tradizione Roccat. Fra questi, anche la tecnologia Easy-Shift[+], che consente di impostare una seconda funzione per ogni pulsante, il tutto in maniera facile tramite il software a corredo. Complessivamente Kone XP ha così ben 15 pulsanti fisici e 29 possibili funzioni assegnabili, il che lo rende una soluzione perfetta per giochi di genere MMO.

Il Kone XP è inoltre inserito nella lista di prodotti che supportano NVIDIA Reflex Analyzer. Si tratta dello strumento di misurazione della latenza del sistema integrato nei nuovi display che rileva i clic provenienti dal mouse e misura il tempo necessario perché i pixel (ad esempio, il flash alla bocca della pistola) sullo schermo risultino modificati.

In definitiva, Roccat Kone XP è sicuramente un mouse interessante, che ben si addice anche ai giocatori più impegnati, meglio se hanno la necessità di disporre di molti pulsanti. Il suo prezzo non è alla portata di tutte le tasche, in quanto siamo sugli 89,99€. Certo, l'illuminazione così aggressiva può dare la sensazione di essere più un pretesto per attirare piuttosto che una necessità concreta. Ma questo aspetto rientra nelle preferenze personali di ciascun giocatore.