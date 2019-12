Puma Active Gaming Footwear: anche le scarpe adesso sono da gaming

Active Gaming Footwear sono delle scarpe gaming e si possono acquistare per 90,00 € sul sito ufficiale di Puma. "Creata pensando ai giocatori di console, è la prima versione della serie di scarpe gaming Active Gaming Footwear. È progettata per essere usata negli ambienti chiusi e nelle arene, è confortevole e offre grip per diverse modalità di gioco, permettendo ai giocatori di esprimersi al meglio" si legge in quella pagina.

La parte superiore della scarpa è lavorata a maglia per aumentare la traspirabilità, mentre la suola in gomma a basso profilo dovrebbe aumentare il grip. Sembrerebbe trattarsi di scarpe molto comode, progettate proprio per gli interni. Si può comprare nelle taglie 37, 38 e 39.

Non è il primo accessorio di Puma rivolto ai giocatori, visto che ha già realizzato, in collaborazione con PlaySeat, una sedia gaming. Anche in questo caso si tratta di un prodotto atipico, essendo dotata di una base per permettere al giocatore di muoversi in libertà, spingendosi avanti o indietro mentre è seduto. PlaySeat Puma Gaming Gear costa 229 Euro e si può ordinare cliccando qui.