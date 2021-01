Project Brooklyn, da Razer una nuova sedia da gaming trasformabile

Razer ha mostrato al CES 2021 il concept Project Brooklyn, una nuova sedia da gaming trasformabile. Si tratta di una soluzione all'avanguardia, realizzata in fibra di carbonio con illuminazione RGB, che si trasforma facilmente in una gaming station immersiva completa di immagini panoramiche prodotte da un display OLED avvolgente da 60", feedback tattile avvincente integrato nella seduta e braccioli 4D che scorrono per formare superfici regolabili dedicate alle periferiche.

La sedia da gioco è collegata direttamente al display e si avvale di cuscini in schiuma ad alta densità e di uno schienale cucito in pelle realizzato in un robusto corpo in fibra di carbonio. La piattaforma regolabile sulla quale è installata la sedia è completa di passacavi e prende spunto dal monitor Razer Raptor. La postazione si avvale di un display OLED. Altre informazioni su Project Brooklyn si trovano sul sito di Razer.

Al CES Razer ha presentato anche Project Hazel, la mascherina con l'illuminazione RGB.

