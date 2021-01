Creative annuncia una nuova Sound Blaster Z

Dotata delle stesse specifiche audio di alta qualità del suo predecessore con un SNR fino a 116 dB e un bit rate di 24-bit / 192 kHz, Sound Blaster Z SE offre un ulteriore boost per l’audio di gioco e dell’intrattenimento. Include profili aggiuntivi ottimizzati e presettaggi EQ per il microfono.

Il ritorno di Creative con Sound Blaster Z SE

Sound Blaster Z SE ora supporta il 7.1 virtuale sulle cuffie e il 5.1 discreto sugli altoparlanti e include un elenco di profili per le cuffie, così da offrire la miglior esperienza d’ascolto possibile. Fra le cuffie di cui è disponibile il profilo, troviamo Sennheiser HD 280 Pro, Corsair HS50 e Philips Fidelio X2HR. La scheda Sound Blaster Z SE è dotata di amplificatore per cuffie in grado di alimentare cuffie da studio fino a 600 Ω.

La scheda audio supporta anche il protocollo ASIO (Audio Stream Input / Output) per un audio a bassa latenza e alta fedeltà. Le codifiche Dolby Digital Live e DTS Connect, inoltre, offrono ulteriori opzioni di uscita sui tuoi dispositivi audio esterni. Altri dettagli si trovano sul sito di Creative.

Tutte queste nuove feature sono facilmente accessibile tramite il software aggiornato Sound Blaster Command, dove gli utenti possono apprezzare le novità e i miglioramenti delle tecnologie audio, che sono completamente personalizzabili. Fra le altre caratteristiche, i profili di gioco SBX, che vengono regolati e ottimizzati in studio per offrire l'audio migliore in ogni gioco. Per chi possiede già Sound Blaster Z, l’ultima versione di Sound Blaster Command può essere scaricata nella pagina dedicata.

Come sanno bene gli appassionati con qualche anno sulle spalle, Creative e Sound Blaster sono i marchi che hanno fatto la storia dell'audio per computer. Negli ultimi anni ha cercato di essere il più innovativa possibile con i progetti Sound Blaster Roar e Sound Blaster X7 che puntano alla nuova generazione di reti mobili collegando il mondo del computer, degli smartphone e dei tablet.

Nel 2016, la Creative ha presentato la X-Fi Sonic Carrier: un nuovo concetto di audio e video ad alta risoluzione per l'home entertainment. Più recente la tecnologia per cuffie chiamata b>Sound Blaster Roar e Super X-Fi. Questa tecnologia utilizza l'Intelligenza Artificiale per calcolare un profilo audio personalizzato basato sulle specifiche esigenze di una persona.

