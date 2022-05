Predator Race Cup 2022: grande successo per la competizione di Assetto Corsa organizzata da Acer

La Predator Race Cup 2022 è una competizione di Assetto Corsa che è giunta alla fase finale in questo fine settimana, quando al MediaWorld Tech Village di Milano Certosa si sono sfidati i migliori piloti italiani al simulatore di Kunos. L'evento è stato commentato da Michael Spampinato, F1WithCarolina, Blink46 e Michele Nerbi, campione in carica della Predator Race Cup 2021. Gli appassionati hanno avuto la possibilità di assistere al capitolo finale della competizione di sim racing direttamente in negozio - occasione unica per conoscere dal vivo i noti streamer - o da casa, sui canali Twitch di F1WithCarolina e Blink46.

Sul podio nazionale troviamo Manuel Biancolilla e Amedeo Castorino: entrambi rappresenteranno l’Italia alla finale internazionale del 14 giugno e si contenderanno con i migliori giocatori di ogni Paese l’impagabile opportunità di entrare a far parte del team R8G eSports di Romain Grosjean.

Al termine della gara è stato possibile testare il circuito di Silverstone, lungo 5,891 km e noto per le sue curve lunghe e complesse, sul potente simulatore NEROFORTE equipaggiato con device Predator Gaming, scegliendo una delle vetture personalizzate Predator e MediaWorld.

“Siamo felici del successo della finale italiana della Predator Race Cup, che da subito ha riscosso forte interesse da parte di appassionati di esport, sim racing e videogiochi in generale”, ha dichiarato Matteo Barazzetta, Retail Head di Acer. “Come Acer crediamo sia importante realizzare collaborazioni vincenti con un partner commerciale del calibro di MediaWorld, da un lato per testimoniare concretamente il nostro impegno nel settore del gaming e degli esports – in cui siamo leader di mercato in Italia - dall’altro perché riteniamo che oggi sia fondamentale offrire ai nuovi consumatori non solo prodotti performanti e all’avanguardia, ma anche esperienze interattive e sempre più phygital”.