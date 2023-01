Philips, monitor da gioco del suo nuovo brand Evnia: è un Quad HD da 27 pollici

Philips, attraverso il suo nuovo brand gaming Evnia, lancia Philips Evnia 27M2C5500W, un monitor da gioco Quad HD (2560x1440 pixel) da 27 pollici che combina una frequenza di aggiornamento di 240 Hz con un design compatto ed ergonomico e una ricca varietà di funzioni. Si tratta di un display Fast VA con tempo di risposta fino a 1ms GtG.

Il monitor è curvo con raggio di curvatura di 1000R e angoli di visione 178/178. Supporta anche la tecnologia Crystalclear Quad HD ed è certificato DisplayHDR 400. Non manca il supporto ad AMD FreeSync Premium Pro per giocare in HDR senza compromessi sulla qualità e consistenza delle immagini. Ed è compresa anche la modalità MultiView per una visione simultanea e una doppia connessione.

Gli utenti trovano anche due porte HDMI, due DisplayPort e un hub USB con 2 porte di ricarica rapida. La modalità LowBlue e la tecnologia Flicker-free contribuiscono a rendere il gaming confortevole senza affaticare gli occhi, mentre il supporto del monitor può essere inclinato (-5°/20°), ruotato (+/- 30°) e regolato in altezza (130 mm) per adattarsi a qualsiasi corporatura.

Il Philips Evnia 27M2C5500W sarà disponibile dalla fine di gennaio al prezzo consigliato di 549 euro.