Evnia: Philips annuncia nuovo monitor gaming WQHD a 165 Hz

Philips ha rivelato un nuovo brand dedicato espressamente ai giocatori e individuato con la sigla Evnia (dal greco, che letteralmente significa ”mente buona” e “pensiero intelligente”). Il prodotto che segna il debutto di Evnia è il monitor per giocatori 34M2C7600MV da 34 pollici, curvo e con refresh rate da 165 Hz. Funzionerà alla risoluzione Quad HD da 3440 x 1440 pixel e contemplerà la retroilluminazione a mini LED a 1152 zone controllate singolarmente.

Quest'ultima offrirà neri più intensi e bianchi più luminosi e si rivelerà particolarmente utile soprattutto per le applicazioni HDR, che saranno così in grado di restituire colori brillanti e fedeli. Il monitor, peraltro, è certificato VESA DisplayHDR 1400, il che si traduce in una luminanza massima di 1400 nit, un aumento della gamma di contrasto e una gamma cromatica più ampia. Questo monitor Philips è dotato di diverse modalità HDR, ciascuna ottimizzata in base alle preferenze dell'utente: HDR Premium, HDR Effect, HDR Warm e HDR Basic.

Anche il refresh rate molto alto di 165 Hz è indirizzato ai giocatori, favorendo input lag bassi ed evitando l'incorrere di difetti dell'immagine come stuttering e tearing. Inoltre, Ambiglow aggiunge una nuova dimensione all'esperienza visiva, migliorando i contenuti sullo schermo attraverso un alone di luce che fuoriesce dal monitor. Il processore integrato nel monitor analizza il contenuto delle immagini e adatta di conseguenza il colore e la luminosità della luce emessa.

Inoltre, con Philips Evnia è possibile controllare e passare da un dispositivo all'altro tramite un'unica tastiera e un mouse con il KVM integrato. E poi MultiView consente di visualizzare entrambe le sorgenti contemporaneamente su un'unica schermata. Grazie a queste funzioni, è possibile ridurre l'ingombro dei cavi e risparmiare tempo.

Parliamo di un pannello UltraWide 21:9 e risoluzione Quad HD, curvo per un piacevole effetto immersivo per l'utente che siede alla scrivania. Philips promette alta densità di pixel e angolo di visuale di 178/178 gradi, in un formato adatto anche alle applicazioni di produttività, come, ad esempio, soluzioni professionali CAD-CAM e fogli di calcolo di grandi dimensioni.

Il pannello di questo monitor è di tipo LED VA, dotato di una tecnologia di allineamento verticale multi-dominio che offre un fattore di contrasto statico elevato. Non manca una modalità Low Input Lag volta a ridurre il tempo di attesa tra l'invio di un comando dai dispositivi alla visualizzazione dell'effetto corrispondente sul monitor.

Ci sono anche preset specifici per i vari tipi di gioco. La modalità "FPS" migliora le aree scure nelle schermate di gioco, consentendo di vedere gli oggetti nascosti. La modalità "Racing" adatta il display con il tempo di risposta più veloce, colori elevati e opportuna regolazione dell'immagine. La modalità "RTS" (Real time strategy), invece, dispone di una speciale modalità SmartFrame che permette di evidenziare un'area specifica consentendo di regolare l'immagine e le dimensioni in corrispondenza.

Questo display Philips è dotato di un connettore USB di tipo C capace di alimentare e ricaricare i dispositivi compatibili. Non mancano altoparlanti integrati con sistema DTS, così come le modalità LowBlue e Flicker-Free per ridurre l'affaticamento degli occhi spesso causato dalle tante ore trascorse davanti a un monitor.

Philips Evnia 34M2C7600MV arriverà in Italia a dicembre al prezzo consigliato di 2.069 Euro, e sarà seguito da altri tre monitor con caratteristiche diverse, OLED e QD LED, così come il più economico VA curvo da 27" in vendita al costo di 579 Euro. È solo l'inizio per il brand Evnia: successivamente arriveranno anche tastiere, mouse e cuffie.

Philips Evnia 34M2C7600MV Tipo di pannello LCD VA Tipo di retroilluminazione Mini LED con attenuazione luminosa a 1152 zone Dimensioni del pannello 34 pollici / 86,36 cm Area di visualizzazione 797,22 (H) x 333,72 (V) - con curvatura di 1500R Rivestimento dello schermo Antiriflesso, 3H, opacità 25% Rapporto d'aspetto 21:9 Tempo di risposta (tipico) 2,5 ms (grigio su grigio) Luminanza HDR disattivato (tip.): 720 CD/m2 (al centro); HDR attivato (min.): 1400 CD/m2 (10% dello schermo)/900 (al centro) Contrasto intelligente Mega Infinity DCR Rapporto di contrasto (tipico) 3000:1 Angolo di visione 178º (O) / 178º (V); @ C/R > 10 Frequenza di scansione 30-250 kHz (O)/48-165 Hz (V) Densità pixel 109,68 PPI HDR Certificato DisplayHDR 1400 Delta E < 2 (sRGB) Risoluzione massima 3440 x 1440 a 165 Hz Ambiglow 4 lati HDCP HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort/USB-C); HDCP 2.2 (USB-C); HDCP 2.3 (HDMI/DisplayPort) Altoparlanti icorporati 5 W x 2, DTS MultiView Modalità PIP/PBP; 2 x dispositivi Regolazione altezza 150 Inclinazione -5/20 Girevole -/+ 20 Modalità stand-by 0,5 W (tip.) Modalità da spento 0,3 W (tip.) Alimentazione elettrica Esterna; 100-240 V CA, 50/60 Hz Hub USB USB 3.2 Gen 1/5 Gbps, USB-B upstream x 1, USB-A downstream x 4 (con 2 per ricarica rapida B.C 1.2) Altro Blocco Kensington; Montaggio VESA (100 x 100 mm); Staffa VESA