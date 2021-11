Panasonic GN01, provato lo speaker che si indossa sulle spalle

Panasonic GN01 è un altoparlante decisamente originale, già presentato in estate in occasione del GamesCom. Arrivato in redazione nei giorni scorsi, abbiamo voluto provarlo in vari ambiti di utilizzo. E i test hanno mostrato dei risultati decisamente interessanti. Il dispositivo non è scomodo o poco pratico come potrebbe sembrare a una prima fugace occhiata, anzi si rivela utile in certi tipi di contesti.

Può essere indossato direttamente sulle spalle e si avvale di audio surround emesso dagli speaker orientati in tutte le direzioni. Principalmente il dispositivo è indirizzato ai giocatori, per i quali offre tre tipi di modalità di ascolto. La modalità Role-Playing Game è ideale per i giochi di ruolo e crea un’atmosfera realistica e intensa, perfezionata per aumentare il coinvolgimento. First-Person Shooter, invece, si avvale di un’acustica precisa e dettagliata, dove è possibile udire e individuare suoni lievi come i passi, per dare all’utente un vantaggio importante nei giochi sparatutto in prima e in terza persona. Infine, la modalità Voice ottimizza la qualità delle voci dei personaggi ed è raccomandata per i giochi d’avventura, dove i dialoghi possono fornire indizi importanti nella storia.

Durante le nostre prove, ci siamo resi conto come Panasonic GN01 sia in grado di trasmettere suoni di qualità insospettabile, gestendo al meglio soprattutto gli alti e i medi. Per i bassi, comunque utili sia per un videogioco che per un film d'azione, non può invece garantire un livello di qualità paragonabile, per via dell'assenza di un subwoofer. È poi molto importante il posizionamento sulle spalle: spingendo particolarmente indietro l'archetto, infatti, si percepisce un flusso non perfettamente allineato rispetto a quello che succede a schermo. Abbiamo, piuttosto, preferito posizionare il GN01 un po' più verso il torace.

GN01, infatti, non garantisce una qualità del suono posizionale paragonabile a quella che contraddistingue delle buone cuffie gaming. Giocare a un titolo come Fortnite con una soluzione del genere, dunque, ci renderà un po' meno competitivi, perché non avremo la massima sensibilità sulla posizione degli oggetti che stanno emettendo dei suoni. Questo dipende anche dal fatto che l'altoparlante di Panasonic non è congegnato principalmente per questo tipo di uso, ma per esperienze leggermente più rilassate, per i giochi single player e per i film.

Detto questo, dobbiamo aggiungere che è sorprendente per comodità e stabilità sulla schiena. Non si muove anche nel caso in cui il giocatore si spostasse rapidamente per qualche motivo durante la sessione di gioco. Inoltre, va a risolvere un problema di lunga data di moltissimi utenti, legato al fastidio che si prova nell'indossare le cuffie per lunghi intervalli di tempo. Con Panasonic GN01 avrete una qualità paragonabile quasi a quelle delle cuffie senza dover tenere qualcosa sulle orecchie per molto tempo.

Certo, risente dei difetti di gioventù tipici di un tipo di periferica che sta arrivando sul mercato per la prima volta. Mentre le cuffie, essendo direttamente a contatto con le orecchie, riescono a trasmettere suoni precisi e circostanziati, la distanza, seppur breve, che intercorre nel caso del GN01 altera la corrispondenza posizionale dei suoni. Motivi per cui un sistema del genere, allo stato attuale delle cose, è più adatto a chi volesse vedere un film o a chi volesse guardare qualcosa a schermo e al tempo stesso muoversi senza perdere il coinvolgimento uditivo.

La visione dei film risulta particolarmente gratificante, con l'ovvia conseguenza che risulterà limitata a un solo spettatore. Ascoltare i suoni che provengono dalla Panasonic GN01 in posizione non perfettamente centrata rispetto all'altoparlante, infatti, si traduce in una compromissione dell'intera esperienza di ascolto. Questo può rivelarsi un fattore positivo, al tempo stesso, perché l'ascoltatore non infastidisce chi si trova vicino a lui, dato che il suono risulta subito smorzato già a qualche metro di distanza. In questo modo possiamo vedere un film a un volume particolarmente alto per noi, senza disturbare chi ci sta vicino o nell'appartamento a fianco.

Inoltre, la presenza di due microfoni con funzione di eliminazione del rumore e dell’eco consente di parlare agli altri giocatori senza essere disturbati dal potente audio surround. Il nuovo sistema GN01 si basa sulla tecnologia sonora originale True MAGESS (Majestic Augmented Gaming Environment Sound System) in cui 4 diffusori full-range propagano uno squillante audio surround in tutte le direzioni direttamente dal collo. I magneti al neodimio interni accentuano la nitidezza dei suoni. Inoltre, il nuovo processore digitale esegue l’upmix dei contenuti da 2 a 4 canali per creare un audio surround realistico intorno alle orecchie. Il processore è compatibile anche con i contenuti multicanale (ad esempio a 5.1 canali).

Panasonic GN01 è anche dotato di un ingresso per collegare un jack audio standard da 3,5 mm. Questo è indirizzato specificamente alle console Xbox e a Nintendo Switch, ovvero a quei sistemi che gestiscono l'audio tramite il jack analogico. Questo ingresso rende il dispositivo compatibile anche con quei smartphone che dispongono del jack da 3,5 millimetri rendendo possibile gestire le telefonate tramite il GN01, così come il resto dei suoni che si trovano sullo smartphone. Vi è però una limitazione: il dispositivo gestisce in ogni caso l'alimentazione tramite USB (si accende automaticamente quando connesso in USB, senza disporre di un tasto di accensione separato). Collegando sia il jack da 3,5 millimetri che il cavo USB dà automaticamente priorità al primo, mentre staccando il jack si sentirà l'audio proveniente dal sistema collegato in USB.

In definitiva, si tratta di un dispositivo senz'altro originale e valido per una serie di ambiti d'impiego. Più che per i giochi l'abbiamo trovato confortevole per la visione di film, in modo da non disturbare chi ci sta vicino. Ottimo anche per le videoconferenze grazie ai buoni microfoni di cui è dotato, e complessivamente artefice di una buona qualità dell'audio. E particolarmente indicato per chi non ama indossare a lungo le cuffie: oggi si può acquistare a 179€.