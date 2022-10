Offerte Logitech e Astro: oggi è il giorno ideale per acquistare una cuffia, un mouse o una tastiera gaming

ASTRO è un marchio adorato dai videogiocatori per la qualità dell'audio propria di queste cuffie e, ancor più, la precisione del suono posizionale, ideale per il gaming online competitivo quando è necessario percepire la posizione esatta degli avversari. Le ASTRO A10 e A20 Wireless sono le migliori soluzioni dal punto di vista qualità/prezzo perché entry-level ma allo stesso tempo in grado di offrire la qualità tipica dei prodotti ASTRO. Oggi tutto in offerta! (Qui la recensione delle Astro A10).

In casa Logitech, invece, sono particolarmente interessanti soprattutto le tastiere. In particolare, la G815 è una nuova classe di tastiera da gioco meccanica ad alte prestazioni con tecnologia RGB LIGHTSYNC avanzata. Inoltre il suo basso profilo la rende sorprendentemente sottile ed elegante.

Eccoci alle cuffie Logitech. Ottimo prezzo in particolare per le Logitech G435 LIGHTSPEED, difficilmente troverete altrettanta qualità in wireless a un prezzo così basso.

Grande scelta anche per i mouse, con le soluzioni più amate dai pro player ora tutte in sconto. Con sensore da oltre 25 mila DPI, si tratta di periferiche precisissime e configurabili nei dettagli. Anche in questo caso si tratta di periferiche wireless, con illuminazione RGB e con estese opzioni di personalizzazione. In particolare, soluzioni di altissimo livello sono Logitech G502 HERO Special Edition, che fa parte di una famiglia di mouse di lunga tradizione in casa Logitech, e Logitech G PRO.

Sono esteticamente molto carini i mouse della linea Logitech G305. Oltre che per i colori accattivanti, questi mouse sono notevoli anche per il peso ridottissimo, che piacerà a tutti i giocatori (e non solo) che amano le periferiche più agili sulla scrivania.

Si tratta solamente di una selezione delle offerte Logitech e Astro ora in corso: cliccate qui per conoscerle tutte.