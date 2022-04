ASTRO A10 Gen 2: nuove cuffie a buon prezzo con la qualità tipica del marchio

ASTRO A10 Gen 2 sono le ultime cuffie del brand più amato dai giocatori. Mentre i prodotti di ASTRO sono tipicamente molto costosi, le nuove A10 Gen 2 puntano a quegli utenti che vogliono spendere un po' meno, che sono attratti dall'estetica agile e moderna, oltre che dalla facilità d'uso senza rinunciare alle prestazioni. Come sanno bene gli utenti di soluzioni ASTRO, un brand che ora fa parte di Logitech, da queste cuffie bisogna sempre attendersi un'alta qualità dell'audio in abbinamento a un suono posizionale molto preciso.

Da qualche giorno a questa parte giochiamo proprio con le ASTRO A10 Gen 2 e dobbiamo dire che le cuffie conferiscono vantaggi competitivi tangibili. In uno sparatutto multiplayer competitivo normalmente si può avere percezione della posizione da cui proviene un avversario osservando la mini-mappa, ma certe cuffie possono offrire un ulteriore vantaggio competitivo. Delle cuffie con buon audio posizionale, infatti, possono aumentare questa percezione collocando correttamente i suoni nella sfera uditiva del giocatore. Il risultato è potete capire la direzione dalla quale provengono gli avversari con qualche (preziosissima) frazione di secondo di anticipo, in modo da poter reagire opportunamente.

Il Virtual Surround alla base delle cuffie gaming come queste posiziona i suoni a 360 gradi intorno al giocatore agendo sui volumi di ciascuno di essi e sulla loro durata. Un algoritmo che spesso compromette il volume stesso dei suoni e lal loro intensità. Il risultato è che i suoni possono anche essere ben posizionati, ma privi della potenza che normalmente ci si aspetterebbe. Con le ASTRO questi compromessi sono molto meno evidenti con la capacità di ricreare una sfera uditiva virtuale fedele e credibile in quasi tutti i momenti di gioco.

Le nuove ASTRO A10 Gen 2 sono molto semplici e sono pensate per portare la qualità ASTRO su tutti i dispositivi, console come Nintendo Switch e smartphone inclusi. Si connettono semplicemente con il cavo con jack da 3,5 millimetri e non hanno bisogno di alcun software. L'utente deve semplicemente regolarle a seconda della misura della propria testa tramite la parte scorrevole dell'archetto, indossarle e giocare.

Le cuffie sono realizzate in materiale morbido e possono essere allungate, così come è flessibile l'asticella del microfono. Il tutto nell'ottica di estenderne il più possibile la durata nel tempo, senza comprometterne le funzionalità. Inoltre, l'imbottitura per la fascia della testa è sostituibile, come da tradizione delle soluzioni ASTRO, spesso ampiamente modificabili. Il microfono unidirezionale flip-to-mute garantisce una qualità più che soddisfacente per quanto riguarda le comunicazioni con i compagni di gioco, mentre il controllo del volume in-line permette di modificare il volume senza muoversi dalla sedia.

Queste cuffie sono dotate di driver dinamici da 32 mm, che oltre a un ottimo audio posizionale garantiscono un suono sufficientemente potente, con bassi enfatizzati come spesso accade con le soluzioni gaming. Si perde qualcosa nei toni alti e medi ma, tutto sommato, la qualità dell'audio rimane sempre su livelli accettabili, anche per godere di un ottimo film oltre che per i giochi.

La confezione delle cuffie comprende anche un cavo splitter per il PC, in modo da poter connettere le cuffie sia all'ingresso audio che all'ingresso microfono del PC. Probabilmente è però il prezzo l'aspetto più invintate di questa soluzione, perché sarete in grado di portare a casa la qualità ASTRO di cui abbiamo parlato a soli 59 euro, oltre che di utilizzare le cuffie su una moltitudine di dispositivi grazie alla loro semplicità e alla connessione tramite jack da 3,5 millimetri. Inoltre, in questo momento Amazon sconta a 39,99 euro la Gen 1 delle ASTRO A10.