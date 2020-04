Nuovo mouse gaming Logitech G203 Lightsync RGB a 6 pulsanti

Logitech G203 è un mouse piuttosto classico nella disposizione dei pulsanti e dalle dimensioni compatte. Si contraddistingue per leggerezza e praticità, come sanno bene gli utenti che hanno provato le versioni precedenti di questa serie. La nuova versione equipaggia un sensore da 8000 DPI e offre polling rate da 1000 Hz per comunicazioni rapide con il sistema.

Sei pulsanti programmabili e la versatilità del software Logitech G HUB dovrebbero fare la felicità degli amanti della personalizzazione. Non solo l'illuminazione RGB e la possibilità di sincronizzare il mouse con gli altri dispositivi della famiglia Lightsync, ma anche la funzionalità Campionatore schermo per sincronizzare l'illuminazione del mouse con quella dello schermo. Si può, infatti, impostare il mouse per farlo reagire ai cambiamenti di colore in giochi, film e altro.

Per quanto riguarda il sensore, invece, troviamo una sensibilità regolabile da 200 a 8000 DPI. Il tutto tramite Logitech G HUB, da cui si possono impostare anche le macro. Per quanto riguarda i pulsanti principali, inoltre, abbiamo un sistema di tensionamento con molla metallica che garantisce precisione e affidabilità. Ma è il design il punto forte di questa periferica, come per le precedenti di questa serie, apprezzato da chi ama le periferiche agili di dimensioni ridotte.

Logitech G203 Lightsync RGB costa € 40,99 e si può prenotare su Amazon, con consegne previste a partire dal mese di maggio.