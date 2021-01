Netgear, le soluzioni di connettività del futuro con WiFi 6E e il primo router LTE con WiFi 6

Netgear ha presentato, durante la virtual edition del CES 2021, il Nighthawk RAXE500: il primo router WiFi Tri-band con tecnologia WiFi 6E che promette di migliorare l’esperienza WiFi fornendo una velocità fino a 10.8Gbps. Questo è possibile proprio grazie al WiFi 6E che introduce il supporto alla banda da 6GHz, prima non disponibile. Fino all'introduzione del WiFi 6E, infatti, i router WiFi erano limitati alle bande da 2,4GHz e 5GHz. Oggi, la nuova terza banda da 6GHz aumenterà notevolmente la capacità delle reti di supportare più dispositivi.

Il router WiFi Tri-band Nighthawk RAXE500 integra, inoltre, il sistema di sicurezza avanzato Netgear Armor e include una prova gratuita valida 30 giorni. Netgear Armor funziona da antivirus, antimalware e protegge i dati sia quando i dispositivi sono connessi alla rete WiFi sia quando non sono collegati alla rete. Netgear Nighthawk RAXE500 sarà disponibile nel secondo trimestre del 2021.

Netgear Nighthawk RAXE500 - Specifiche tecniche

Nuova banda da 6GHz con una larghezza fino a 200% maggiore di quella del WiFi dual-band da sola (5GHz e 2,4GHz).

Ultra-Low Latency : ci sono pochissimi dispositivi sulla banda da 6GHz questo significa, ad esempio, una latenza inferiore nel gaming.

Più canali Wi-Fi a banda larga : velocità incredibile e meno interferenze.

Più canali Wi-Fi a banda larga : velocità incredibile e meno interferenze.

WiFi Tri-Band a 12 stream : quattro stream da 6GHz, quattro stream da 5GHz e quattro stream da 2,4GHz equivalgono a una maggiore larghezza di banda disponibile e a una minore congestione per tutti dispositivi collegati in WiFi.

WiFi 6E Optimized Powerful Processor : ideale per velocità Internet Gigabit, il processore 64 bit quad-core da 1,8GHz garantisce streaming e giochi UHD 4K/8K fluidi.

Multi-Gig Ethernet Port 2.5G : velocità cablata 2,5 volte superiore rispetto a una tipica porta Gigabit utilizzata per la connessione LAN o Internet.

Cinque porte Gigabit Ethernet : collega più dispositivi cablati per un trasferimento file più veloce e connessioni ininterrotte. Aggrega due porte LAN Gigabit e due porte WAN Gigabit (configurabili) contemporaneamente.

Antenne pre-ottimizzate : è sufficiente aprire le antenne e fissarle sul router; le antenne di Nighthawk RAXE500 sono pre-ottimizzate per le migliori prestazioni WiFi.

Netgear Armor per la casa : sistema di sicurezza avanzata per la rete domestica e su un numero illimitato di dispositivi collegati.

: sistema di sicurezza avanzata per la rete domestica e su un numero illimitato di dispositivi collegati. Aggiornamenti automatici del firmware: le ultime patch di sicurezza vengono eseguite sul router senza necessità dell'intervento dell'utente.

Netgear Nighthawk 4G LTE WiFi 6 (LAX20)

Passando all'ambito mobile, il router Nighthawk LAX20 supporta la tecnologia di rete WiFi 6 per la prima volta in abbinamento a LTE. Fornisce una velocità di trasmissione WiFi di 1,8 Gbps e migliora la capacità di rete gestendo al meglio un numero sempre maggiore di dispositivi collegati contemporaneamente. Grazie alla capacità di failover che permette il passaggio alla linea LTE quando è necessario, il router Nighthawk LAX20 permette infatti di rimanere connessi anche in caso di interruzioni della rete fissa.

Nighthawk LAX20 è già disponibile per l'acquisto.

Netgear 4G LTE Modem (LM1200)

Anche il modem Netgear LM1200 con connessione 4G LTE rappresenta una risposta concreta e affidabile quando in casa è presente una connessione Internet lenta (DSL) o non arriva la banda larga. Utilizzando una SIM 4G l’utente potrà facilmente beneficiare di una connessione sicura e, collegando LM1200 a un router WiFi o a una soluzione Mesh, potrà espandere internet in tutta la casa.

Netgear 4G LTE Modem (LM1200) sarà disponibile nei prossimi mesi.

I nuovi Access Point WiFi 6 WAX214 e WAX218

Per quanto riguarda l'ambito business, gli access point WAX214 e WAX218 offrono agli attuali lavoratori in smartworking, alle piccole imprese e ai proprietari di piccole attività al dettaglio una soluzione economica che supera le tipiche sfide della rete wireless. Grazie alla tecnologia avanzata integrata, WAX214 e WAX218 risolvono problemi legati alla connessione discontinua, alle reti congestionate a causa della limitata larghezza di banda, alla perdita di connessione, alla bassa velocità, all’installazione complessa e alla mancanza di sicurezza. Questi Access Point WiFi offrono ai proprietari di piccole imprese e ai professionisti, gli strumenti per migliorare la performance e l’affidabilità della rete domestica.

WAX214 e WAX218 si basano sullo standard di connessione WiFi 6 e consentono di impostare fino a quattro sottoreti wireless separate, ciascuna con SSID separati, massimizzando così la performance e la sicurezza di ogni rete e tipo di utente. Il proprietario di una piccola impresa o un professionista in smartworking può quindi separare il proprio traffico di rete da quello dei propri figli (che studiano da casa) e, non solo, anche dal traffico di rete domestico. Inoltre, i nuovi Access Point supportano l’autenticazione e la crittografia WPA3 per garantire il massimo livello di sicurezza e il server DHCP NAT per una maggiore sicurezza del firewall.

Un throughput combinato più veloce (fino a 3,6Gbps su WAX218) su entrambi i canali da 2,4Ghz e 5GHz, migliora le performance di una rete WiFi. Inoltre, la porta Ethernet a 2,5 Gbps su WAX218 permette a una rete di Access Point WAX218 di comunicare con le altre a velocità più elevate, migliorando così le prestazioni e il throughput della rete WiFi.

Netgear ha introdotto la linea di prodotti WiFi Business che comprende sia Access Point WiFi 5 (WAC104 e WAC124), sia WiFi 6 (WAX204, WAX214 e WAX218) per offrire linee wireless sicure e ad alta qualità, a basso costo, ideali per spazi piccoli. Questa linea di Access Point wireless è ideale per chi non ha ancora bisogno di una gestione in remoto ma di un’interfaccia utente intuitiva per gestire localmente gli Access Point WiFi. I modelli WAX214 e WAX218 possono essere montati a parete o a soffitto e supportano sia dispositivi WiFi 6, sia dispositivi dotati delle precedenti generazioni WiFi.

Caratteristiche WAX214 WAX218 Tecnologia WiFi WiFi 6 (802.11ax) WiFi 6 (802.11ax) Standard WiFi supportati 802.11b/g/n/ac/ax 802.11b/g/n/ac/ax Bande 2.4GHz, 5.0GHz 2.4GHz, 5.0GHz N° di SSID 4 4 Velocità 1.8Gbps (AX1800) 3.6Gbps (AX3600) Porta Ethernet One 1GbE port One 2.5GbE port Dimensioni (LxPxA) 6.33 x 6.33 × 1.31 in

(160.9 × 160.9 x 33.28 mm) 8.11 x 8.11 x 1.37 in

(205.73 x 205.73 x 34.75 mm) Peso 0.84lb (380g) 1.737lb (788g)

Nuovi switch Multi-Gigabit MS510TXM e MS510TXUP

Con un numero sempre maggiore di dispositivi che richiedono connessioni più veloci rispetto a quelle supportate dai tradizionali switch da 1 Gbps, i nuovi prodotti Multi-Gigabit di NETGEAR sono in grado di connettere i dispositivi a diverse velocità per prestazioni ancora più elevate. Ogni porta su MS510TXM o MS510TXUP può negoziare automaticamente la velocità di 100Mb, 1G, 2,5G, 5G o 10G, consentendo così di collegare Access Points WiFi, storage, server e dispositivi IoT alla velocità ottimale. I modelli MS510TXM e MS510TXUP sono adatti per le aziende che vogliono migliorare la propria performance wireless con una rete di Access Point WiFi 6 (come gli ultimi modelli presentati da NETGEAR, WAX610 e WAX218, che supportano velocità 2,5G). Con questi nuovi switch, è inoltre possibile raggiungere una velocità fino a 5G con CAT 5E.

Netgear Insight 6.0

Infine, Netgear Insight 6.0 è il più recente servizio di gestione della rete di Netgear. Il nuovo Netgear Insight versione 6.0 non solo migliora la visibilità delle reti dei clienti, ma permette di vedere chiaramente tutte le reti cablate e wireless attraverso mappe e grafici topologici semplici ma precisi. Inoltre, con la nuova funzione Insight Topology, le PMI possono organizzare reti cablate e wireless in una mappa di rete chiara e concisa che consente ai Managed Service Provider (MSP) e agli amministratori di rete di ottenere visibilità e capacità di risoluzione dei problemi.

Insight Topology è disponibile in tre layout predefiniti: Visualizzazione ad albero, Visualizzazione astratta e Visualizzazione SSID (solo per distribuzioni wireless).

Insight versione 6.0 include anche una serie di strumenti per gestire reti WiFi più grandi, inclusa la possibilità di implementare distribuzioni wireless ad alta densità fornendo un'unica console per installare e configurare centralmente reti più complesse. Questa nuova offerta è ideale per aziende con 50-250 dipendenti, scuole con più piani e organizzazioni governative locali.

Insight Features for High-Density WiFi management include:

Supporto per gli standard di roaming di rete WiFi 802.11 k / v / r : migliora l'esperienza utente per i client wireless con velocità più elevate e nessuna interruzione della copertura mentre si spostano da un punto di accesso a un altro

Load balancing : consente ai responsabili IT di bilanciare il traffico su più punti di accesso per garantire throughput e prestazioni ottimali

Advanced Rate Selection : imposta i limiti sui punti di accesso in base alla soglia di potenza del segnale del client e al numero di dispositivi client.

Isolamento client a livello SSID : assicura l'isolamento della rete da una rete wireless a un'altra.

: assicura l'isolamento della rete da una rete wireless a un'altra. Cronologia roaming client: esamina la cronologia roaming client per regolare la posizione del punto di accesso e le impostazioni per migliorare il segnale.

Insight Remote Management è ora disponibile come aggiornamento automatico del firmware per i prodotti compatibili con Insight sul campo e sarà incluso come parte di qualsiasi futuro acquisto di prodotti gestiti da Insight.