Moza Racing FSR2 Formula: un nuovo volante per farvi sentire in una vera monoposto

L'azienda cinese Moza Racing ha recentemente svelato il suo ultimo dispositivo tecnologico pensato per le simulazioni di guida: FSR2 Formula. Questo volante premium promette di offrire un'esperienza di guida virtuale di alto livello, combinando materiali di prima qualità, tecnologia avanzata e un design ergonomico che ricorda da vicino quello delle monoposto da competizione in termini di versatilità e funzionalità.

Con un diametro di 280 millimetri, FSR2 Formula si distingue immediatamente per la sua costruzione raffinata. Il telaio in fibra di carbonio Toray garantisce leggerezza e rigidità, mentre l'impugnatura in pelle perforata assicura una presa salda e confortevole. L'attenzione ai dettagli si nota in ogni aspetto del volante, dalla scelta dei materiali alla disposizione ergonomica dei comandi.

Moza FSR2 Formula, un volante completo al servizio del pilota virtuale

Moza FSR2 Formula adotta, inoltre, un display touchscreen da 4,3 pollici con risoluzione di 480p e refresh rate di 60Hz. Non si tratta, ovviamente, di un semplice elemento decorativo, ma un vero e proprio centro di controllo per il pilota: la funzionalità di scorrimento intuitivo permette di navigare rapidamente tra diverse interfacce utente personalizzabili, consentendo al pilota di adattare le informazioni visualizzate, recuperate dal simulatore in esecuzione, alle proprie esigenze in tempo reale.

Oltre al display, altre informazioni possono essere captate in tempo reale dall'indicatore di velocità e cambio sequenziale a 10 LED, affiancato da 6 luci di segnalazione RGB. Questi elementi visivi forniscono feedback immediati al pilota, che vengono tutti gestiti attraverso un processore quad-core che gestisce anche tutta l'elettronica del volante, garantendo una risposta rapida e fluida a ogni input. Nello specifico, troviamo 10 pulsanti, 2 levette a 7 vie e 5 encoder rotativi, tutti programmabili attraverso il software MOZA Pit House.

Il volante presenta inoltre 6 leve a contatto magnetico posizionate sul retro del volante che, oltre alle tradizionali funzioni di cambio marcia e frizione, includono due leve aggiuntive che possono essere configurate per l'attivazione rapida di sistemi come DRS o KERS, replicando fedelmente le funzionalità presenti nelle moderne monoposto di Formula 1. FSR2 Formula è dotato di un sistema di sgancio rapido in alluminio che garantisce una perfetta compatibilità non solo con le basi Moza, ma anche con modelli di terze parti attraverso l'uso del MOZA Hub.

Considerando le funzionalità garantite, il prezzo di listino non è a nostro avviso esagerato: Moza FSR2 Formula viene proposto a 699 dollari, escluse le spese di spedizione, rivolgendosi comunque agli appassionati più dedicati che cercano il massimo in termini di prestazioni e realismo.